В кино расскажут о борьбе Ламборгини с Феррари

С 24 ноября в кино выходит «Ламборгини: Человек-легенда» режиссера Андреа Иерусалимо. В центре сюжета жизнь бизнесмена Ферруччо Ламборгини и его борьба с главным конкурентом — Энцо Феррари. Ламборгини мечтал создать «Феррари» лучше, чем у самого Феррари». Фильм основан на биографической книге «Ферруччо Ламборгини. Официальная история», которую написал сын автомагната.
Первоначально в роли Ламборгини и Феррари должны были выступить Антонио Бандерас и Алек Болдуин, но в итоге их места заняли Фрэнк Грилло («Схватка», «Побег») и Гэбриэл Бирн («Реинкарнация», «Перекресток Миллера»). В главной женской роли — лауреатка «Оскаров» и «Золотых глобусов» Мира Сорвино.
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Федор Дубшан