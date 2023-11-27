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    Путин подписал закон о федеральном бюджете

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    Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов. Документ 27 ноября опубликован на официальном портале правовой информации.

    Согласно расчетам, доходы бюджета РФ составят 35,065 трлн рублей в 2024 году, 33,552 трлн рублей в 2025 году и 34,051 трлн рублей в 2026 году, уточняет ТАСС.

    Дефицит, по прогнозам, составит 1,595 трлн рублей в 2024 году, 0,83 трлн рублей в 2025 году и 1,536 трлн рублей в 2026 году.

    ВВП в 2024 году прогнозируется в объеме 179,956 трлн рублей (рост на 2,3%).

    Бюджет расписан с учетом ожидания инфляции в 2024 году на уровне 4,5%, в 2025 году — 4%, в 2026 году — 4%.

    Также президент РФ подписал закон, приостанавливающий с 1 января 2024 года до 1 января 2025 года индексацию зарплат некоторых категорий госслужащих — судей, прокуроров, следователей, а также помощников парламентариев (депутатов и сенаторов).

    На зарплаты военных и силовиков это решение не повлияет.

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