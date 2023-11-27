Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов. Документ 27 ноября опубликован на официальном портале правовой информации.



Согласно расчетам, доходы бюджета РФ составят 35,065 трлн рублей в 2024 году, 33,552 трлн рублей в 2025 году и 34,051 трлн рублей в 2026 году, уточняет ТАСС.



Дефицит, по прогнозам, составит 1,595 трлн рублей в 2024 году, 0,83 трлн рублей в 2025 году и 1,536 трлн рублей в 2026 году.



ВВП в 2024 году прогнозируется в объеме 179,956 трлн рублей (рост на 2,3%).



Бюджет расписан с учетом ожидания инфляции в 2024 году на уровне 4,5%, в 2025 году — 4%, в 2026 году — 4%.

