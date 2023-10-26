    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -6

    3 м/с, сев

    761мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.46eur97.13

    4 декабря - круглый стол «Контракт на 9 месяцев: как провести беременность с комфортом»

    2601

    Беременность — естественный процесс, но требующий определенного контроля врача. Его задача — не упустить возможные осложнения и проконтролировать, что все идет по плану. Вести беременность сегодня можно как в обычной городской женской консультации, так и в частных клиниках по различным программам. О том, что представляет из себя ведение беременности — поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    - Что включает в себя ведение беременности? На что обратить внимание при выборе клиники для ведения беременности?

    - Как часто нужно ходить к врачу? В каких случаях требуется более тщательное ведение беременности?

    - Какие анализы и исследования обязательно проводить во время беременности?

    - Какие существуют важные вехи в беременности, когда обязательно нужен врачебный контроль?

    - Подготовка к родам — когда начинать и что в нее в ходит?

    - Ведение беременности и роды у одного врача — возможно ли это? Нужно ли это?

    - Неврачебная помощь во время беременности: психологи, доулы и другие помощники.

    К участию приглашаются: врачи акушеры-гинекологи, руководители частных клиник, где можно вести беременность.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close