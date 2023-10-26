4 декабря - круглый стол «Контракт на 9 месяцев: как провести беременность с комфортом»

Беременность — естественный процесс, но требующий определенного контроля врача. Его задача — не упустить возможные осложнения и проконтролировать, что все идет по плану. Вести беременность сегодня можно как в обычной городской женской консультации, так и в частных клиниках по различным программам. О том, что представляет из себя ведение беременности — поговорим на круглом столе.

Вопросы для обсуждения:

- Что включает в себя ведение беременности? На что обратить внимание при выборе клиники для ведения беременности?



- Как часто нужно ходить к врачу? В каких случаях требуется более тщательное ведение беременности?

- Какие анализы и исследования обязательно проводить во время беременности?

- Какие существуют важные вехи в беременности, когда обязательно нужен врачебный контроль?



- Подготовка к родам — когда начинать и что в нее в ходит?



- Ведение беременности и роды у одного врача — возможно ли это? Нужно ли это?

- Неврачебная помощь во время беременности: психологи, доулы и другие помощники.

К участию приглашаются: врачи акушеры-гинекологи, руководители частных клиник, где можно вести беременность.

