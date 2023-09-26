В судьбе фигуристки Валиевой и золота Олимпиады-2022 наступил решающий момент. В CAS начинаются слушания

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Поделиться Поделиться





В допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой наступает ключевой момент — слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS). По итогам трехдневного заседания решится судьба золота командных соревнований по фигурному катанию Пекина-2022. Отдел спорта «Фонтанка» — о главных деталях когда-то громкого, но уже слегка подзабытого дела.



На слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), которые пройдут 26–28 сентября в Лозанне, ключевым вопросом станет судьба олимпийского золота, завоеванного в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине-2022. Поводом стала положительная допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой на запрещенный препарат триметазидин. Судебные слушания в CAS должны выяснить, насколько Камила Валиева виновна, и определить степень халатности.



Как будет проходить процесс

Помимо Валиевой, на слушаниях выступят представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и его дисциплинарного комитета, Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU). Также подавала заявку на участие сборная США (которая очень хочет поменять свои серебряные медали Пекина-2022 на золотые в случае неблагоприятного для России исхода), но им было отказано. Некоторые из заинтересованных сторон, включая российскую фигуристку Камилу Валиеву, будут участвовать в слушаниях по видеосвязи, а на месте будут присутствовать их адвокаты.



Это сложное дело включает в себя три иска, каждый из которых представляет разные точки зрения на исходное решение, вынесенное дисциплинарным комитетом РУСАДА 14 декабря 2022 года. Напомним, что тогда российское антидопинговое агентство признало Камилу Валиеву невиновной в допинге, но лишило ее звания чемпионки страны.

Рассматривать дело будет трио арбитров:

— Джеффри Мишкин из США, назначенный сторонами ISU и WADA. Имеет многолетний опыт работы юрисконсультом в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Также работал в Национальной футбольной лиге (НФЛ) и Национальной хоккейной лиге (НХЛ);



— Матье Мезоннев из Франции, выбранный стороной Камилы Валиевой. Профессор публичного права. Специализируется на исследованиях соблюдения прав человека в Олимпийском движении;

— Джеймс Дрейк из Великобритании и Австралии — председатель панели арбитров. Имел опыт работы над такими делами, как случай американского спринтера Кристиана Коулмана, который пропустил три допинг-теста, а также дело прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, когда она подавала иск к легкоатлетической федерации (World Athletics) с требованием выдачи нейтральных статусов спортсменам.



Всемирное антидопинговое агентство (WADA) представляют швейцарские юристы. Защищать РУСАДА будет известный адвокат из Великобритании Грэм Артур. Ранее он представлял интересы РУСАДА в CAS при рассмотрении ряда других дел. Член рабочей и мониторинговой групп Совета Европы и ЮНЕСКО. Имена адвокатов, представляющих интересы Камилы Валиевой и Международного союза конькобежцев (ISU), остаются засекреченными, так как дело объявлено конфиденциальным из-за возраста спортсменки.

Учитывая, что Камила Валиева была несовершеннолетней на момент нарушения антидопинговых правил, она попадает в категорию «защищенных лиц» и может рассчитывать на определенные послабления. В частности, этот статус дает право на закрытый характер слушаний и ограничения при публикации мотивировочной части приговора. Так что всей правды мы можем так никогда и не узнать. Вся надежда на инсайдеров. Или волевое решение WADA, как это уже было.



Стороны на протяжении трех дней, с 26 по 28 сентября, будут высказывать свои аргументы. Арбитраж оставляет за собой право продлить процесс еще на один день — на 29 сентября. Сразу после окончания заседаний ждать комментариев и тем более вердикта не стоит. Решение огласят только через несколько месяцев, ближе к концу декабря. Вплоть до публикации решения Камила Валиева сохранит возможность продолжать спортивную карьеру, включая выступление на этапах Гран-при России. После оглашения вердикта он становится окончательным. Оспорить можно будет только процедурные моменты в федеральном трибунале Швейцарии.



Какова цена вопроса Если Камилу признают виновной, она в любом случае лишится статуса победительницы командного турнира Пекина-2022, как и остальные участники российской команды. Сами золотые медали даже не придется возвращать: награды не успели вручить из-за разразившегося еще по ходу тех Игр скандала. Также Камила останется без золотых медалей чемпионата России-2022 и чемпионата Европы-2022. Дальше возможны варианты. В случае, если Камила получит дополнительно год дисквалификации, она лишится и золота первого этапа Гран-при России сезона 2022/2023 и золота третьего этапа Гран-при России сезона 2022/2023. Продление дисквалификации на более длительный срок оставит фигуристку без серебра чемпионата России-2023 и серебра финала Гран-при России сезона 2022/2023. Если Валиева решит продолжить карьеру после дисквалификации, ей придется отдать не только медали, но и заработанные призовые деньги, которые составляют как минимум 3,25 миллиона рублей.

Чего требуют стороны

WADA настаивает на признании Камилы виновной по всем пунктам обвинений и назначении ей максимально возможного наказания в виде четырехлетней дисквалификации с аннулированием всех ее результатов с 25 декабря 2021 года.

ISU предлагает компромиссный вариант, который предусматривает двухлетнюю дисквалификацию без признания личной вины или халатности спортсменки. Этот вариант позволил бы Камиле и сборной России сохранить свои титулы. Однако двухлетнее отстранение, учитывая особенности соревнований у одиночниц, может фактически завершить карьеру Валиевой.

У РУСАДА совсем формальные требования: российское агентство предъявило собственному дисциплинарному комитету, который ранее оправдал фигуристку, что тот не объявил ей выговор. Скорее всего, это техническая деталь, которая позволила РУСАДА стать участником итогового процесса.



История дела Камилы Валиевой

Напомним, что все закрутилось в феврале 2022 года. Во время Олимпийских игр в Пекине стало известно, что Камила Валиева в декабре 2021 года на чемпионате России в Петербурге сдала положительную пробу на запрещенное вещество триметазидин. Уведомление о результатах анализа поступило только 9 февраля 2022 года, что нарушило установленные сроки. Виновником нарушения регламента назначили Стокгольмскую лабораторию. Впрочем, для самой Валиевой это ничего не означало. К тому моменту Камила успела выиграть чемпионат Европы и занять первое место в командном турнире Олимпиады в составе российской сборной. МОК, WADA и ISU пытались не допустить фигуристку до участия в личных выступлениях на Играх-2022, но CAS тут встал на сторону спортсменки. Другое дело, что на фоне скандала Валиева провалила выступление в произвольной программе и стала лишь четвертой, хотя после короткой программы лидировала с большим отрывом.



Расследование по ее делу началось уже после Игр в Пекине и заняло у РУСАДА полгода. После сбора всех документов дисциплинарный комитет российского агентства не смог принять окончательное решение до декабря 2022 года. Процесс настолько затянулся, что WADA попыталось отобрать дело у российской стороны и передать его напрямую в CAS. В итоге вердикт был вынесен буквально в последний момент, но из-за статуса спортсменки не был опубликован. Судя по тому, что Камила продолжила выступать в официальных соревнованиях, она все-таки избежала дисквалификации.



Ясность в январе 2023 года внесло WADA, нарушив конфиденциальность «защищенного лица». Международное агентство объявило, что дисциплинарный комитет РУСАДА не обнаружил «вины и халатности фигуристки». Организация с такой формулировкой категорически не согласилась и потребовала максимального наказания.



Почти все, что известно об обвинениях в адрес Камилы, содержалось в решении выездной панели CAS, которое было вынесено полтора года назад. Арбитры тогда пришли к выводу, что «низкая концентрация вещества и отрицательные допинг-пробы, взятые до и после положительной пробы, указывают на то, что спортсменка не принимала триметазидин с терапевтической целью и с целью улучшения спортивных результатов». Также утверждалось, что «попадание запрещенного вещества в организм спортсменки с высокой долей вероятности было связано с контаминацией», то есть случайным попаданием допинга в организм через обычную пищу.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

