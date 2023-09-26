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    24 октября - круглый стол «Аппаратная косметология: техника на службе красоты»

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    Сегодня кабинет косметолога, как правило, оснащен по последнему слову техники. Для проведения омолаживающих и улучшающих состояние кожи процедур используется энергия тепла и холода, электрического тока, радиочастотных и магнитных волн, света и лазера. О том, как косметологи используют различные аппараты и в чем их действие наиболее эффективно – поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    - Какие аппараты сегодня используются в кабинете косметолога чаще всего? На что направлено их действие?

    - В борьбе с какими проблемами аппаратная косметология наиболее эффективна? Как быстро достигается результат?

    - Преимущества и недостатки аппаратной косметологии.

    - Противопоказания для применения методов аппаратной косметологии.

    - Сочетание аппаратных и инъекционных процедур для большего эффекта.

    - Какова ситуация с поставкой аппаратов, их обслуживанием и ремонтом в сегодняшних условиях?

    - Перспективы развития аппаратной косметологии.

    К участию приглашаются врачи-косметологи, представители клиник, специализирующихся на эстетической медицине, производители и поставщики техники.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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