24 октября - круглый стол «Аппаратная косметология: техника на службе красоты»

Сегодня кабинет косметолога, как правило, оснащен по последнему слову техники. Для проведения омолаживающих и улучшающих состояние кожи процедур используется энергия тепла и холода, электрического тока, радиочастотных и магнитных волн, света и лазера. О том, как косметологи используют различные аппараты и в чем их действие наиболее эффективно – поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
- Какие аппараты сегодня используются в кабинете косметолога чаще всего? На что направлено их действие?
- В борьбе с какими проблемами аппаратная косметология наиболее эффективна? Как быстро достигается результат?
- Преимущества и недостатки аппаратной косметологии.
- Противопоказания для применения методов аппаратной косметологии.
- Сочетание аппаратных и инъекционных процедур для большего эффекта.
- Какова ситуация с поставкой аппаратов, их обслуживанием и ремонтом в сегодняшних условиях?
- Перспективы развития аппаратной косметологии.
К участию приглашаются врачи-косметологи, представители клиник, специализирующихся на эстетической медицине, производители и поставщики техники.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru