24 октября - круглый стол «Аппаратная косметология: техника на службе красоты»

Сегодня кабинет косметолога, как правило, оснащен по последнему слову техники. Для проведения омолаживающих и улучшающих состояние кожи процедур используется энергия тепла и холода, электрического тока, радиочастотных и магнитных волн, света и лазера. О том, как косметологи используют различные аппараты и в чем их действие наиболее эффективно – поговорим на круглом столе.



Вопросы для обсуждения:



- Какие аппараты сегодня используются в кабинете косметолога чаще всего? На что направлено их действие?



- В борьбе с какими проблемами аппаратная косметология наиболее эффективна? Как быстро достигается результат?

