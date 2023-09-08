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    СМИ: ООН готова пойти на все условия России для возобновления зерновой сделки. Киев уже заявил, что против

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    Организация Объединенных Наций готова выполнить условия России для реанимации зерновой сделки. Об этом 8 сентября пишут немецкие СМИ, в распоряжении которых оказалось конфиденциальное письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша главе МИД РФ Сергею Лаврову.

    Утверждается, что одним из условий является отмена санкций в отношении Россельхозбанка и подключение его к системе финансовых транзакций SWIFT. Представитель Еврокомиссии, пишут СМИ, подтвердил, что ведется поиск решения этого вопроса, и не исключил создания дочернего филиала банка для проведения платежей. Агентство Reuters уточнило, что сообщество SWIFT готово в течение 30 дней подключить к своей системе платежей «дочку» Россельхозбанка.

    Также сообщается, что ООН готова при участии страховой компании Lloyd's «в течение четырех-шести недель застраховать российские корабли от украинских атак в Азовском и Черном морях».

    Генсек ООН, как утверждается, предлагает российским производителям удобрений содействовать в возврате их замороженных активов в ЕС. Наконец, в письме генеральный секретарь отмечает, что представители ООН уже провели переговоры с Еврокомиссией, а также с властями ФРГ, Бельгии, Испании и Нидерландов о доступе российских судов с продовольствием и удобрениями в порты Евросоюза.

    В финале материала говорится, что российское руководство изучает предложения ООН. Представитель украинского правительства заявил, что Киев не вернется к зерновому соглашению на таких условиях.

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи отметил, что Москва готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции. Путин подчеркнул, что Запад продолжает блокировать выполнение российских требований по зерновой сделке, в том числе по экспорту российского зерна, а также обманывал Россию о гуманитарных целях зерновой сделки.

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