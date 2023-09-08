СМИ: ООН готова пойти на все условия России для возобновления зерновой сделки. Киев уже заявил, что против

Организация Объединенных Наций готова выполнить условия России для реанимации зерновой сделки. Об этом 8 сентября пишут немецкие СМИ, в распоряжении которых оказалось конфиденциальное письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Утверждается, что одним из условий является отмена санкций в отношении Россельхозбанка и подключение его к системе финансовых транзакций SWIFT. Представитель Еврокомиссии, пишут СМИ, подтвердил, что ведется поиск решения этого вопроса, и не исключил создания дочернего филиала банка для проведения платежей. Агентство Reuters уточнило, что сообщество SWIFT готово в течение 30 дней подключить к своей системе платежей «дочку» Россельхозбанка.



Также сообщается, что ООН готова при участии страховой компании Lloyd's «в течение четырех-шести недель застраховать российские корабли от украинских атак в Азовском и Черном морях».



Генсек ООН, как утверждается, предлагает российским производителям удобрений содействовать в возврате их замороженных активов в ЕС. Наконец, в письме генеральный секретарь отмечает, что представители ООН уже провели переговоры с Еврокомиссией, а также с властями ФРГ, Бельгии, Испании и Нидерландов о доступе российских судов с продовольствием и удобрениями в порты Евросоюза.



В финале материала говорится, что российское руководство изучает предложения ООН. Представитель украинского правительства заявил, что Киев не вернется к зерновому соглашению на таких условиях.

