Путин заявил, что Россия готова вернуться к зерновой сделке, но только при выполнении ряда условий

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции. Трансляцию итогового заявления лидеров двух стран 4 августа вела пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что Запад продолжает блокировать выполнение российских требований по зерновой сделке, в том числе по экспорту российского зерна, а также обманывал Россию о гуманитарных целях зерновой сделки.