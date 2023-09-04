Путин заявил, что Россия готова вернуться к зерновой сделке, но только при выполнении ряда условий

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции. Трансляцию итогового заявления лидеров двух стран 4 августа вела пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что Запад продолжает блокировать выполнение российских требований по зерновой сделке, в том числе по экспорту российского зерна, а также обманывал Россию о гуманитарных целях зерновой сделки.
Он подчеркнул, что Россию «просто вынудили принять это решение», поскольку западные страны блокировали и продолжают блокировать выполнение зерновой сделки в части обеспечения доступа российских сельхозпроизводителей на мировые рынки. То есть отказываются выводить из-под санкций экспорт зерна и удобрений, возобновлять поставки в Россию агротехники и запчастей, снимать проблемы с логистикой и фрахтом судов, банковским обслуживанием и страхованием продовольственных поставок
По словам президента, Россия четко обеспечивала безопасное судоходство в рамках зерновой сделки, но другая сторона использовала коридоры для террористических атак.
Россия изначально согласилась участвовать в зерновой сделке, в том числе при посредничестве президента Турции, но при условии, что будут исполняться все обязательства, подчеркнул Путин. Однако, как отметил глава государства, зерновую сделку просили дважды продлить, но Запад не стал выполнять договоренности, а гуманитарные коридоры использовались в военных целях.
Действие зерновой сделки, касавшейся договоренностей по вывозу украинского зерна из черноморских портов, было прекращено 17 июля.