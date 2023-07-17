    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Сильный дождь

    Ощущается как 19

    2 м/с, ю-з

    759мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.12eur101.2

    Песков: «Зерновая сделка» остановлена

    1327
    19 комментариев

    Договоренности по вывозу украинского зерна из черноморских портов фактически прекращены, сделка остановлена. Об этом 17 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

    По его словам, Россия вернется к «зерновой сделке», как только касающиеся ее договоренности будут выполнены. Он также отметил, что сегодняшний теракт на Крымском мосту на ситуацию со сделкой не повлияет.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что в понедельник Москва уведомила Турцию и Украину, секретариат ООН о возражении против продления «зерновой сделки».

    Несколько дней назад Владимир Путин допустил приостановку зерновой сделки, срок которой истек сегодня, 17 июля, и не был продлен. Он сообщил, что Москва вернется к договоренностям, когда будут выполнены данные ей обещания, которые касаются снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Подробнее о ситуации вокруг «зерновой сделки» читайте в нашем материале.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close