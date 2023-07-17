Песков: «Зерновая сделка» остановлена

Договоренности по вывозу украинского зерна из черноморских портов фактически прекращены, сделка остановлена. Об этом 17 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, Россия вернется к «зерновой сделке», как только касающиеся ее договоренности будут выполнены. Он также отметил, что сегодняшний теракт на Крымском мосту на ситуацию со сделкой не повлияет.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что в понедельник Москва уведомила Турцию и Украину, секретариат ООН о возражении против продления «зерновой сделки».

