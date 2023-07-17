Продлевать будете? Как зерновая сделка подошла к концу

Фото: Минобороны Турции/ТАСС Поделиться Поделиться





Последнее судно в рамках черноморской зерновой сделки 16 июля покинуло Одессу. Будут ли её продлевать — вопрос открытый. В Кремле сделку прямо называют игрой в одни ворота и высказываются против дальнейшего в ней участия на самом высоком уровне. Кажется, всё идет как минимум к приостановке. «Фонтанка» собрала все актуальные высказывания и новости по этой теме.



Черноморскую зерновую сделку заключили 22 июля 2022 года в Стамбуле. Соглашения с Турцией и ООН Россия и Украина подписали тогда по отдельности. Цель — беспрепятственный вывоз зерна с Украины морским путем в ответ на снятие препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. 17 ноября 2022 года договор был автоматически пролонгирован на 120 дней на прежних условиях. А 18 марта 2023 года — только на 60 дней, в мае было последнее, третье продление еще на 60 дней — до 17 июля.



Меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, вторая часть составной пакетной договоренности зерновой инициативы, предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, переподключение Россельхозбанка к SWIFT и другие меры. Российские официальные лица неоднократно подчеркивали, что положения меморандума Россия — ООН до сих пор не выполняются, а зерно в основном идет не в бедные страны Африки, а в Европу. И, кажется, даже в ООН теперь это признали.



Ни одно судно с российскими удобрениями не было отправлено за все время действия черноморской инициативы, а беднейшие страны получили лишь 10 % кукурузы и 40 % пшеницы из отправленных, остальное ушло в страны с доходами выше среднего, сообщили РИА Новости 15 июля в Координационном центре ООН.

На сайте ООН в пункте о том, «почему Черноморская инициатива должна продолжаться» говорится лишь про сторону Украины и что «инициатива позволила частично возобновить поставки жизненно важных продуктов питания на рынок. Это дало украинским фермерам некоторый уровень предсказуемости в производстве и сборе урожая и оживило ключевые судоходные пути».



РИА Новости на основе данных ООН, а также украинских Минсельхоза и таможни посчитали, что в случае разрыва зерновой сделки Киев лишится примерно полумиллиарда долларов в месяц.



C августа прошлого года по нынешний июнь Украина экспортировала 50,6 млн тонн зерна на 9,8 млрд долларов. Из общего объема поставок украинского зерна на Черноморскую инициативу пришлось 55,5 %, или 28,1 млн тонн. В денежном выражении экспорт зерна через порты составил 7,7 млрд долларов: через черноморские — на 5,5 млрд долларов, а через речные — на 2,2 млрд. Таким образом, если зерновую сделку не продлят, Украина будет терять до 500 млн долларов в месяц, объяснили свою логику в агентстве.



Подвижки по меморандуму Россия — ООН обсуждаются в основном пока только по Россельхозбанку. В Financial Times в июле появлялась информация, что ЕС якобы рассматривает идею разрешить Россельхозбанку, находящемуся под санкциями, создать дочернюю компанию, которую можно было бы подключить к международной системе платежей SWIFT. Однако позднее в Еврокомиссии заявили, что, конечно, готовы к любым решениям, способствующим продлению черноморской зерновой инициативы, но при этом продолжат ограничивать возможности России для ведения спецоперации на Украине.



Еще одна важная часть меморандума — перезапуск аммиакопровода Тольятти — Одесса — сейчас невыполнима технически. В начале июня он был поврежден и его текущее состояние неизвестно, резюмировали в ООН. По предварительным оценкам, если получится добраться до места подрыва, то процесс восстановления может занять от одного до трех месяцев.



Тем не менее в ООН предлагают продлить сделку еще хотя бы на два месяца. Генсек всемирной организации Антониу Гутерреш написал письмо Владимиру Путину с предложением пролонгировать действие соглашения по крайней мере до того момента, как ЕС подключит к SWIFT «дочку» российского банка, сообщило агентство Reuters. Но, кажется, что предложения подождать российское руководство уже не устраивают.

«Что касается российской части этого пакета, то она вообще не выполнялась ни в одном из своих пунктов. Мы уже много-много месяцев слышим от представителей секретариата ООН, генсека, его заместителей, которым поручено этим заниматься, что они прилагают неимоверные усилия… Эти неимоверные усилия не принесли никакого результата вообще», — сказал глава МИД Сергей Лавров.



А Владимир Путин прямо заговорил о приостановке или даже выходе из сделки.

«Как одна из опций: не сначала продление, а потом выполнение обещаний, а сначала выполнение обещаний, и потом наше участие. Что я имею в виду. Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. Если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены — ну, пусть исполнят это обещание, и мы сразу же присоединимся к этой сделке снова», — сказал Путин в эфире «России 24» (цитата по РИА Новости).



Он отметил, что в таком случае РФ будет готова ждать исполнения обещаний столько, сколько потребуется, и продлит сделку ровно в момент, когда исполнятся обещания. Но возможен и другой вариант. В то же время Путин говорил и о возможности выхода из сделки на встрече с военными корреспондентами.



«Мы сейчас думаем над тем, чтобы нам выйти из этой зерновой сделки. Тем более, что эти коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска беспилотников, морских беспилотников», — говорил Путин.

С украинской стороны комментариев ситуации не было. А советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Белом доме не исключают никаких вариантов.



«Возможно, что Россия выйдет из нее (сделки, — Прим. ред.), возможно, они продолжат… Мы готовы к любому сценарию, и мы работаем плотно над этим с украинцами», — заявил Салливан в интервью CBS,

Собрал Илья Казаков, «Фонтанка»

