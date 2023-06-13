Путин: Россия думает над выходом из зерновой сделки

Россия думает над выходом из зерновой сделки, заявил 13 июня Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

Россию в случае с зерновой сделкой в «очередной раз обманули», для экспорта российского зерна не сделано ничего, сказал глава государства. РФ в случае выхода из зерновой сделки готова будет бесплатно поставить в беднейшие страны тот объем зерна, который шел с Украины, подчеркнул Путин.

«Мы сейчас думаем над тем, чтобы нам выйти из этой зерновой сделки. Тем более что эти коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска беспилотников, морских беспилотников», — сказал Путин (цитата по РИА Новости).