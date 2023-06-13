Путин: Россия думает над выходом из зерновой сделки

Россия думает над выходом из зерновой сделки, заявил 13 июня Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
Россию в случае с зерновой сделкой в «очередной раз обманули», для экспорта российского зерна не сделано ничего, сказал глава государства. РФ в случае выхода из зерновой сделки готова будет бесплатно поставить в беднейшие страны тот объем зерна, который шел с Украины, подчеркнул Путин.
«Мы сейчас думаем над тем, чтобы нам выйти из этой зерновой сделки. Тем более что эти коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска беспилотников, морских беспилотников», — сказал Путин (цитата по РИА Новости).
Президент России рассказал о нападении на российский корабль «Приазовье». В атаке на днях участвовали четыре «полупогруженных» морских беспилотника, они уничтожены, отметил Путин. Он уточнил, что атаку украинских морских беспилотников корректировал американский БПЛА.
Видео майской атаки на российский корабль «Иван Хурс» и кадры уничтожения морских беспилотников можно посмотреть здесь. Нападение тоже было успешно отражено.
Владимир Путин подтвердил скорый приезд в Россию лидеров ряда африканских стран, заявил, что обсудит с ними в том числе и зерновую сделку. «Фонтанка» ранее рассказывала, что этот разговор запланирован по завершении Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Напомним, ПМЭФ пройдет в Петербурге с 14 по 17 июня 2023 года. Ожидается, что Владимир Путин выступит на пленарном заседании 16 июня.