Путин примет лидеров африканских стран в Петербурге

Владимир Путин примет лидеров африканских стран 17 июня в Петербурге, сообщает 7 июня РИА Новости. Уточняется, что встреча состоится после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



Агентство ссылается на Браззавильский фонд, который занимается подготовкой африканской миссии по Украине. Фонд также сообщил РИА Новости, что Владимир Зеленский должен встретиться с африканскими лидерами в Киеве 16 июня.



«Браззавильский фонд рад сообщить, что... Его Превосходительство президент России Владимир Путин примет в субботу, 17 июня 2023 года, в Санкт-Петербурге следующих глав государств: президента ЮАР Сирила Рамафосу, председателя Африканского союза, президента Союза Коморских Островов Азали Ассумани, президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президента Республики Уганда Йовери Мусевени, президента Республики Сенегал Маки Салла и президента Республики Замбия Хакаинде Хичилему», — говорится в заявлении Фонда (цитата по РИА Новости).

