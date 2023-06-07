    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 12

    4 м/с, зап

    765мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd81.46eur87.17

    Путин примет лидеров африканских стран в Петербурге

    2668
    33 комментария

    Владимир Путин примет лидеров африканских стран 17 июня в Петербурге, сообщает 7 июня РИА Новости. Уточняется, что встреча состоится после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Агентство ссылается на Браззавильский фонд, который занимается подготовкой африканской миссии по Украине. Фонд также сообщил РИА Новости, что Владимир Зеленский должен встретиться с африканскими лидерами в Киеве 16 июня.

    «Браззавильский фонд рад сообщить, что... Его Превосходительство президент России Владимир Путин примет в субботу, 17 июня 2023 года, в Санкт-Петербурге следующих глав государств: президента ЮАР Сирила Рамафосу, председателя Африканского союза, президента Союза Коморских Островов Азали Ассумани, президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президента Республики Уганда Йовери Мусевени, президента Республики Сенегал Маки Салла и президента Республики Замбия Хакаинде Хичилему», — говорится в заявлении Фонда (цитата по РИА Новости).

    Ожидается, что к этим лидерам африканских стран присоединится также президент Египта Фаттах ас-Сиси.

    Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдёт в Петербурге с 14 по 17 июня 2023 года. Ожидается, что Владимир Путин выступит на пленарном заседании 16 июня.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПутинЗеленскийАфрикаПМЭФ-2023
    ЛАЙК2
    СМЕХ20
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 33

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    33
    close