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    Песков назвал дату выступления Владимира Путина на ПМЭФ

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    Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 16 июня. Об этом 24 мая рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин будет присутствовать очно, сообщил представитель Кремля. «Готовится выступление <…> Да, дискуссия готовится на пленарной панели», — ответил Песков журналистам (цитата по ТАСС).

    В апреле стало известно, что на ПМЭФ пригласили президента Бразилии Лулу да Силву.

    Крупнейший экономический форум в России состоится в 2023 году 14–17 июня. В пленарном заседании выступит президент страны Владимир Путин. Одной из ключевых тем ПМЭФ станет тема рынка труда.

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    Владимир ПутинПМЭФ
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