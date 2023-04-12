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    «Их просто живьем съедят». В Кремле не стали называть возможных западных участников ПМЭФ

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    Многие представители бизнеса из недружественных стран интересуются Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ). Об этом 12 марта сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля добавил, что не может говорить об этих предпринимателях, даже если они примут участие в мероприятии в июне. «Если мы об этом скажем, их просто живьем съедят», — объяснил он (цитата по ТАСС).

    Крупнейший экономический форум в России состоится в 2023 году 14–17 июня. В пленарном заседании выступит президент страны Владимир Путин. Одной из ключевых тем ПМЭФ станет тема рынка труда.

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