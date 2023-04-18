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    Президента Бразилии Лулу да Силву пригласили на ПМЭФ

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    Президент РФ Владимир Путин пригласил бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву приехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом 18 апреля заявил журналистам глава МИД Бразилии Мауро Виэйра, передает издание G1.

    Приглашение передал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    «Президент принял министра Лаврова с визитом вежливости. Министр Лавров привез Луле письмо Путина, пригласившего его приехать на Международный экономический форум в Петербурге», — сказал Виэйра.

    Бразильское правительство еще не подтвердило участие главы государства в ПМЭФ-2023.

    Крупнейший экономический форум в России состоится в 2023 году 14–17 июня. В пленарном заседании выступит президент страны Владимир Путин. Одной из ключевых тем ПМЭФ станет тема рынка труда.

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    БразилияСергей ЛавровЛула да СильваПМЭФ
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