FT: ЕС рассматривает идею создать «дочку» Россельхозбанка для SWIFT

ЕС рассматривает идею разрешить Россельхозбанку, находящемуся под санкциями, создать дочернюю компанию, которую можно было бы подключить к международной системе платежей SWIFT. Об этом 3 июля пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.

«Новой организации будет разрешено использовать глобальную систему обмена финансовыми сообщениями Swift, которая была закрыта для крупнейших российских банков», — говорится в публикации.



Источники FT называют это уступкой Москве, которая позволит обезопасить черноморскую зерновую сделку от угроз Москвы отказаться от ее продления.

