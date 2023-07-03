FT: ЕС рассматривает идею создать «дочку» Россельхозбанка для SWIFT

ЕС рассматривает идею разрешить Россельхозбанку, находящемуся под санкциями, создать дочернюю компанию, которую можно было бы подключить к международной системе платежей SWIFT. Об этом 3 июля пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.
«Новой организации будет разрешено использовать глобальную систему обмена финансовыми сообщениями Swift, которая была закрыта для крупнейших российских банков», — говорится в публикации.
Источники FT называют это уступкой Москве, которая позволит обезопасить черноморскую зерновую сделку от угроз Москвы отказаться от ее продления.
«Выход из банка обсуждался лидерами ЕС на саммите в Брюсселе на прошлой неделе как потенциальное средство убедить Москву продлить соглашение по Черному морю после истечения срока его действия 17 июля», — отмечается в сообщении.
В конце мая РИА Новости писало, что прорабатываются варианты по переподключению Россельхозбанка к SWIFT, в частности через посредничество турецкого банка. Тогда же официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил «Известиям», что Евросоюз не собирается переподключать российские банки, в том числе Россельхозбанк, к SWIFT.