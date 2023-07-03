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    FT: ЕС рассматривает идею создать «дочку» Россельхозбанка для SWIFT

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    1 комментарий

    ЕС рассматривает идею разрешить Россельхозбанку, находящемуся под санкциями, создать дочернюю компанию, которую можно было бы подключить к международной системе платежей SWIFT. Об этом 3 июля пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.

    «Новой организации будет разрешено использовать глобальную систему обмена финансовыми сообщениями Swift, которая была закрыта для крупнейших российских банков», — говорится в публикации.

    Источники FT называют это уступкой Москве, которая позволит обезопасить черноморскую зерновую сделку от угроз Москвы отказаться от ее продления.

    «Выход из банка обсуждался лидерами ЕС на саммите в Брюсселе на прошлой неделе как потенциальное средство убедить Москву продлить соглашение по Черному морю после истечения срока его действия 17 июля», — отмечается в сообщении.

    В конце мая РИА Новости писало, что прорабатываются варианты по переподключению Россельхозбанка к SWIFT, в частности через посредничество турецкого банка. Тогда же официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил «Известиям», что Евросоюз не собирается переподключать российские банки, в том числе Россельхозбанк, к SWIFT.

    Переподключение Россельхозбанка к SWIFT является одним из пяти основных требований российской стороны в рамках зерновой сделки, продленной до 17 июля включительно. В российском МИДе подчёркивают, что, если требования не будут выполнены, через два месяца сделка завершится. Меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года (вторая часть составной пакетной договоренности в рамках зерновой инициативы), предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания и другие меры. Российские официальные лица подчёркивают, что положения меморандума Россия — ООН до сих пор не выполнены.

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    SWIFTРоссельхозбанкЗерновая сделка
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    Комментарии 1

    Гость03 Июл 2023 в 09:43
    его обманывать несложно -
    он сам обманываться рад!
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