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    Источник РИА Новости: Прорабатываются варианты по переподключению Россельхозбанка к SWIFT

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    26 комментариев

    Варианты по переподключению Россельхозбанка к международной системе платежей SWIFT прорабатываются, сообщает 22 мая РИА Новости со ссылкой на свой турецкий источник, знакомый с переговорами. По его данным, есть возможность посредничества турецкого банка.

    «Да, обсуждаются различные варианты, связанные с переподключением», — сказал источник.

    Он добавил, что активные усилия предпринимают генсек ООН и различные ведомства Анкары. Вариант с посредничеством турецкого банка «тоже находится на переговорном столе». Также, по словам источника РИА, турецкая сторона совместно с ООН ведет переговоры с США и Великобританией по снятию препятствий для операций по оплате российской продукции, экспорт которой планируется в рамках зерновой сделки.

    При этом официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петера Стано заявил «Известиям», что Евросоюз не собирается переподключать российские банки, в том числе Россельхозбанк, к SWIFT.

    «Что касается деSWIFTинга российских банков — это часть санкций, введенных Евросоюзом и другими странами в ответ на спецоперацию России на Украине, рестрикции будут смягчены или вовсе сняты только после того, как конфликт завершится», — заявил он.

    Переподключение Россельхозбанка к SWIFT является одним из пяти основных требований российской стороны в рамках зерновой сделки, продленной до 17 июля включительно. В российском МИД подчёркивают, что если требования не будут выполнены, через два месяца сделка завершится. Меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года (вторая часть составной пакетной договоренности в рамках зерновой инициативы), предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания и другие меры. Российские официальные лица подчёркивают, что положения меморандума Россия — ООН до сих пор не выполнены.

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    Комментарии 26

    Гость22 Мая 2023 в 09:58
    очередной плевок в спину правительству
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 09:11
    «Что касается деSWIFTинга российских банков — это часть санкций, введенных Евросоюзом и другими странами в ответ на спецоперацию России на Украине, рестрикции будут смягчены или вовсе сняты только после того, как конфликт завершится». Значит по другому никак. кхукхе снова лупит вштанги.
    +2−0
    Заливщик голосовых планок22 Мая 2023 в 09:03
    Зачем нам свифт, если за ресурсы платят в рублях?
    +1−2
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