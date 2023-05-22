Источник РИА Новости: Прорабатываются варианты по переподключению Россельхозбанка к SWIFT

Варианты по переподключению Россельхозбанка к международной системе платежей SWIFT прорабатываются, сообщает 22 мая РИА Новости со ссылкой на свой турецкий источник, знакомый с переговорами. По его данным, есть возможность посредничества турецкого банка.



«Да, обсуждаются различные варианты, связанные с переподключением», — сказал источник.



Он добавил, что активные усилия предпринимают генсек ООН и различные ведомства Анкары. Вариант с посредничеством турецкого банка «тоже находится на переговорном столе». Также, по словам источника РИА, турецкая сторона совместно с ООН ведет переговоры с США и Великобританией по снятию препятствий для операций по оплате российской продукции, экспорт которой планируется в рамках зерновой сделки.

