Источник РИА Новости: Прорабатываются варианты по переподключению Россельхозбанка к SWIFT

Варианты по переподключению Россельхозбанка к международной системе платежей SWIFT прорабатываются, сообщает 22 мая РИА Новости со ссылкой на свой турецкий источник, знакомый с переговорами. По его данным, есть возможность посредничества турецкого банка.
«Да, обсуждаются различные варианты, связанные с переподключением», — сказал источник.
Он добавил, что активные усилия предпринимают генсек ООН и различные ведомства Анкары. Вариант с посредничеством турецкого банка «тоже находится на переговорном столе». Также, по словам источника РИА, турецкая сторона совместно с ООН ведет переговоры с США и Великобританией по снятию препятствий для операций по оплате российской продукции, экспорт которой планируется в рамках зерновой сделки.
При этом официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петера Стано заявил «Известиям», что Евросоюз не собирается переподключать российские банки, в том числе Россельхозбанк, к SWIFT.
«Что касается деSWIFTинга российских банков — это часть санкций, введенных Евросоюзом и другими странами в ответ на спецоперацию России на Украине, рестрикции будут смягчены или вовсе сняты только после того, как конфликт завершится», — заявил он.
Переподключение Россельхозбанка к SWIFT является одним из пяти основных требований российской стороны в рамках зерновой сделки, продленной до 17 июля включительно. В российском МИД подчёркивают, что если требования не будут выполнены, через два месяца сделка завершится. Меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года (вторая часть составной пакетной договоренности в рамках зерновой инициативы), предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания и другие меры. Российские официальные лица подчёркивают, что положения меморандума Россия — ООН до сих пор не выполнены.