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    «Усложняющий момент». Как подрыв аммиакопровода «Тольятти — Одесса» может повлиять на зерновую сделку

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    Подрыв аммиакопровода «Тольятти — Одесса» весьма усложнит ситуацию с продлением зерновой сделки. Об этом в четверг, 8 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы не знаем, какие там разрушения, мы не знаем, что дальше собирается делать украинская сторона с этой веткой. <…> Эта тема фигурировала в качестве интегральной части той половины сделки, которая касалась нас. <…> Ещё один весьма усложняющий ситуацию в плане продолжения сделки момент», — ответил представитель Кремля журналистам (цитата по РИА Новости).

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для восстановления поврежденного аммиакопровода потребуется от одного до трех месяцев. У аммиакопровода выведена из строя одна из насосных станций.

    «Сработали блокировочные клапаны, но все равно произошла утечка сырья. По предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы потребуется примерно от одного до трех месяцев. И это, разумеется, при наличии доступа к месту повреждения», — сказала Захарова в ходе брифинга.

    Также Мария Захарова отметила, что работающий аммиакопровод занимает важное место в реализации зерновой сделки между Россией и Украиной. По ее словам, через него ранее прокачивалось 2 млн тонн сырья в год для производства удобрений, чтобы накормить 45 млн человек. «Нанесён удар по общим усилиям по борьбе с угрозами голода и оказания помощи нуждающимся странам Азии, Африки, Латинской Америки, а также по личным усилиям Генерального секретаря ООН А. Гутерриша», — рассказала официальный представитель МИД РФ.

    Вчера глава российского МИД Сергей Лавров заявил, передает ТАСС, что Россия продолжит выполнять экспортные обязательства перед странами Африки по поставкам удобрений, энергоносителей и продукции агропромышленного комплекса.

    Накануне Минобороны РФ рассказало, что украинская ДРГ подорвала аммиакопровод «Тольятти — Одесса». Взрыв произошел в прошедший понедельник в Харьковской области.

    В среду, 7 июня, президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры. Глава Российского государства отметил, что Украина «с подачи своих западных кураторов по-прежнему делает опасную ставку на эскалацию боевых действий», а также открыто использует террористические методы и организует диверсии.

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    Гость08 Июн 2023 в 14:27
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