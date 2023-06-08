«Усложняющий момент». Как подрыв аммиакопровода «Тольятти — Одесса» может повлиять на зерновую сделку

«Мы не знаем, какие там разрушения, мы не знаем, что дальше собирается делать украинская сторона с этой веткой. <…> Эта тема фигурировала в качестве интегральной части той половины сделки, которая касалась нас. <…> Ещё один весьма усложняющий ситуацию в плане продолжения сделки момент», — ответил представитель Кремля журналистам (цитата по РИА Новости ).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для восстановления поврежденного аммиакопровода потребуется от одного до трех месяцев. У аммиакопровода выведена из строя одна из насосных станций.

«Сработали блокировочные клапаны, но все равно произошла утечка сырья. По предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы потребуется примерно от одного до трех месяцев. И это, разумеется, при наличии доступа к месту повреждения», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Также Мария Захарова отметила, что работающий аммиакопровод занимает важное место в реализации зерновой сделки между Россией и Украиной. По ее словам, через него ранее прокачивалось 2 млн тонн сырья в год для производства удобрений, чтобы накормить 45 млн человек. «Нанесён удар по общим усилиям по борьбе с угрозами голода и оказания помощи нуждающимся странам Азии, Африки, Латинской Америки, а также по личным усилиям Генерального секретаря ООН А. Гутерриша», — рассказала официальный представитель МИД РФ.