    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 11

    5 м/с, зап

    765мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd81.25eur86.95

    Путин и Эрдоган провели переговоры и обсудили Каховскую ГЭС

    789
    1 комментарий

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из тем стала ситуация с Каховской ГЭС. Подробности 7 июня приводит пресс-служба Кремля.

    Владимир Путин отметил, что Украина «с подачи своих западных кураторов по-прежнему делает опасную ставку на эскалацию боевых действий», а также, как заявил российский лидер, открыто использует террористические методы и организует диверсии. Примером этого он назвал разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области, которое привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

    Также лидеры двух стран в разговоре отметили приверженность реализации совместных проектов в сфере энергетики, торговли и туризма.

    Напомним, в Новой Каховке после разрушения плотины введен режим ЧС — Каховская ГЭС серьезно повреждена, Днепр вышел из берегов. Подтоплено около 600 домов, подъем воды — 10–11 метров и может дойти до 12,5 метра.

    Подрыв, обстрел или диверсия стали причиной — будет выяснять Следственный комитет РФ, дело возбудили по статье о теракте.

    О частичном разрушении дамбы в результате взрыва стало известно в ночь на 6 июня. «Фонтанка» показывала последствия с воздуха: ГЭС практически исчезла, уровень воды продолжает расти.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close