Путин и Эрдоган провели переговоры и обсудили Каховскую ГЭС

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из тем стала ситуация с Каховской ГЭС. Подробности 7 июня приводит пресс-служба Кремля.
Владимир Путин отметил, что Украина «с подачи своих западных кураторов по-прежнему делает опасную ставку на эскалацию боевых действий», а также, как заявил российский лидер, открыто использует террористические методы и организует диверсии. Примером этого он назвал разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области, которое привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Также лидеры двух стран в разговоре отметили приверженность реализации совместных проектов в сфере энергетики, торговли и туризма.
Напомним, в Новой Каховке после разрушения плотины введен режим ЧС — Каховская ГЭС серьезно повреждена, Днепр вышел из берегов. Подтоплено около 600 домов, подъем воды — 10–11 метров и может дойти до 12,5 метра.
Подрыв, обстрел или диверсия стали причиной — будет выяснять Следственный комитет РФ, дело возбудили по статье о теракте.
О частичном разрушении дамбы в результате взрыва стало известно в ночь на 6 июня. «Фонтанка» показывала последствия с воздуха: ГЭС практически исчезла, уровень воды продолжает расти.