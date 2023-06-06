ЧП на Каховской ГЭС. Херсонская область познала гнев Днепра, но кто виноват?

Подрыв, обстрел или диверсия? Повреждения на Каховской ГЭС привели к затоплению Новой Каховки, виноватых Следком России будет искать по статье о теракте.

«Уже сейчас можно однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии с украинской стороны. Это диверсия. Судя по всему, связано это также и с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские ВС не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ЧП на Каховской ГЭС.

В Новой Каховке тем временем введен режим ЧС — Каховская ГЭС серьезно повреждена, Днепр вышел из берегов. Подтоплено около 600 домов, подъем воды — 10–11 метров и может дойти до 12,5 метра. Дома поплыли по воде.



«Смыты поля, которые находятся вдоль побережья. Нарушена часть инфраструктурной сети. Но это никоим образом не скажется на всей остальной жизни Херсонской области. То есть даже эвакуация не потребуется», — заявил в начале дня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.



Жители прибрежных поселений Днепра уже эвакуированы в пункты временного размещения в Геническе и Скадовске.

