ЧП на Каховской ГЭС. Херсонская область познала гнев Днепра, но кто виноват?

Подрыв, обстрел или диверсия? Повреждения на Каховской ГЭС привели к затоплению Новой Каховки, виноватых Следком России будет искать по статье о теракте.
«Фонтанка.ру»
«Уже сейчас можно однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии с украинской стороны. Это диверсия. Судя по всему, связано это также и с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские ВС не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ЧП на Каховской ГЭС.
В Новой Каховке тем временем введен режим ЧС — Каховская ГЭС серьезно повреждена, Днепр вышел из берегов. Подтоплено около 600 домов, подъем воды — 10–11 метров и может дойти до 12,5 метра. Дома поплыли по воде.
«Смыты поля, которые находятся вдоль побережья. Нарушена часть инфраструктурной сети. Но это никоим образом не скажется на всей остальной жизни Херсонской области. То есть даже эвакуация не потребуется», — заявил в начале дня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
Жители прибрежных поселений Днепра уже эвакуированы в пункты временного размещения в Геническе и Скадовске.
«Подъем воды будет до 72 часов, прогнозируется, потом пойдет на спад», — обнадежил начальник ГУ МЧС Херсонской области генерал-майор Иван Павленко.
Версии о причинах ЧП разнятся. Так, врио главы Херсонской области говорил, виноват ракетный удар.
«Ракетный удар по шандорам Каховской ГЭС. Это верхняя часть плотины, которая действительно при разрушении дает пропуск большому количеству воды, но некритичному», — сказал Сальдо.
Об ударах говорил и глава Новокаховской городской администрации Владимир Леонтьев:
«В результате террористических ударов в два часа ночи, многочисленных, были разрушены все верхние сооружения», — заявлял он в видео, опубликованном на канале администрации в «Телеграме».
Владимир Рогов, глава общественного движения «Мы вместе с Россией», поддержал версию о ранних обстрелах ВСУ: по его мнению, взрывов не было, но из-за старых повреждений дамба могла не выдержать напора воды.
Владимир Зеленский обвинил в случившемся «российских террористов», а глава Евросовета Шарль Мишель назвал ЧП «военным преступлением».
Кремль позже назвал его диверсией, а Следком РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту подрыва Каховской ГЭС.
«Прямой угрозы ядерной безопасности на Запорожской АЭС после повреждения Каховской ГЭС нет», — успокоили в МАГАТЭ.