Минобороны: Под Харьковом ДРГ взорвала трубопровод с аммиаком. Есть пострадавшие

Украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод «Тольятти — Одесса», сообщили 7 июня в Минобороны РФ. Уточняется, что взрыв произошел 5 июня примерно в 21:00 в районе Масютовки Харьковской области.
«В результате данного террористического акта имеются пострадавшие среди мирного населения», — рассказали в министерстве, уточнив, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
На данный момент через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории. Среди российских военнослужащих пострадавших нет.