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    Минобороны: Под Харьковом ДРГ взорвала трубопровод с аммиаком. Есть пострадавшие

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    Украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод «Тольятти — Одесса», сообщили 7 июня в Минобороны РФ. Уточняется, что взрыв произошел 5 июня примерно в 21:00 в районе Масютовки Харьковской области.

    «В результате данного террористического акта имеются пострадавшие среди мирного населения», — рассказали в министерстве, уточнив, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    На данный момент через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории. Среди российских военнослужащих пострадавших нет.

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