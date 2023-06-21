«Бесы» в СПбГУ. За что вуз отчислил студенческих активистов и отличников

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





СПбГУ отчислил семерых студентов после скандала вокруг высказываний экс-доцента Института истории СПбГУ Михаила Белоусова. Трое выпускников лишились диплома буквально накануне его защиты. Вуз потерял как минимум одного отличника и одного ученого.



Скандалу предшествовали политические дрязги в студсовете. Всё было по взрослому: с выборами, оскорблениями и дракой. Избранный глава студсовета оказался тоже в списке отчисленных — так что по факту понятно, кто победил в политической борьбе.



Отчисление Среди семерых отчисленных студентов оказались сразу трое председателей студенческого совета истфака (будем так по старинке называть Институт истории). В 2021 году самоуправление возглавил Михаил Мартин, через год его сменил Даниил Подлужный, в мае 2023-го был избран новый руководитель — второкурсник Владимир Железняков.

Четверокурсники Подлужный и Мартин в этом году заканчивали бакалавриат. После комиссии по этике, члены которой решили, что учащиеся иронизировали над смертью погибшего на фронте студента, дату защиты дипломов перенесли на неделю, на 13 июня.



«Внесение дисциплинарного взыскания в СПбГУ происходит по следующей форме: сначала проходит комиссия по этике, решение которой является основанием для вынесения дисциплинарного взыскания. Потом это основание идет к проректору по воспитательной работе, составляется проект приказа о дисциплинарном взыскании — в нашем случае это проект приказа об отчислении. Этот документ направляется в студенческий совет СПбГУ. По факту мнение совета не учитывается, но спросить обязаны. На вынесение мнения у студенческого совета есть 7 дней. Учитывая, что комиссия по этике прошла 5-го июня, не сложно догадаться, что 7 дней — это 13-ое число, — говорит Подлужный. — Хотели успеть отчислить до защиты, но просчитались, так как речь шла не о семи календарных днях, а о семи рабочих. Тогда ещё раз перенесли защиту на 16 июня, а отчислили нас вечером 15 июня».



Подлужный и Мартин стали героями публикаций о так называемой «тусовочке» на истфаке, которую связывают с уволенным доцентом Белоусовым. Инфоповод прокатился по патриотичным телеграм-каналам, его репостнул Антон Красовский, подхватило издание Readovka с миллионом подписчиков, где вышел материал «ОПГ истфака СПбГУ — кто входит в ячейку вырусей-русофобов в питерском вузе». Там говорилось, что возглавляет «шайку юных либералов» выпускник Михаил Мартин. По мнению авторов, он «загреб под себя студенческую газету, пытаясь превратить ее в заукраинский листок».



«У меня есть одно фото с Белоусовым, но есть фото и с нашим деканом, и с проректором по воспитательной работе Александром Бабичем, но меня же не записывают с последними в одно ОПГ, — говорит Мартин. — Это очень далекий полет фантазии, если бы была украинская ДРГ и ОПГ, я бы давно сидел в тюрьме. Никогда не получал денег из Украины, не был её гражданином, поэтому эти обвинения выглядят нелепо».

Среди участников «тусовочки» ходит версия, что поводом для подобных публикаций могла стать месть. Либерально настроенным студентам на истфаке идейно противостоят другие, которые проиграли выборы в студсовет.



Чем известен студсовет истфака Истфак СПбГУ регулярно попадает в новостные ленты СМИ. Именно его студенты заметили посты в соцсетях о «печени либерала», написанные от имени одного из преподавателей. А во время переписи населения студенты истфака отстояли свое право не отрабатывать практику в качестве переписчиков: помочь вузы с обходом населения тогда попросило Управление службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти.

«Нам за один день придумали на коленке практику и сказали, что обязательно всем её проходить. Мы пытались отстоять права и говорили, что практика введена незаконно, так и оказалось. В итоге на нашем факультете практика была добровольной, а студенты других факультетов, где студсовет не такой активный, ходили на эту практику в обязательном порядке», — отмечает Подлужный.



Также студсовет разбирал вопросы, связанные со стипендиями, дистанционным обучением, учебным планом.

24 февраля прошлого года активисты студсовета выступили с пацифисткой петицией.



Новые выборы Весной у Подлужного истек срок полномочий. И в студсовете готовились к выборам нового председателя.

Кандидатом от «тусовочки» стал Владимир Железняков. В своей предвыборной программе он выразился ёмко:«Зачем нам нужен Студсовет?». На мой взгляд, ответ крайне прост: «Студсовет нужен, чтобы отстаивать права и интересы студентов, а также реализовывать их инициативы».

Противостоял ему третьекурсник Игорь Герасименко. В предвыборной программе он отмечал, что за последний год было много скандалов, связанных со студсоветом, также у самоуправления «натянутые отношения с администрацией университета».

«При этом некоторые делегаты, позиционируя себя как оплот сопротивления администрации, видимо, в паранойе обвиняют других студентов в работе на администрацию и одновременно с этим воспринимают любые действия в штыки, — отмечается в программе Герасименко. — На мой взгляд, данная позиция неконструктивна и отдаёт инфантильностью. Для успешного развития студсовета необходимо взвешенно и прагматично подходить к взаимодействию с администрацией».



В абзаце с заголовком «Сила в единстве» Герасименко отмечал, что «студсовет постепенно стал приобретать определённый окрас». Кандидат призвал вместо политических дрязг и подковёрных интриг заняться «улучшением института во всех его аспектах». Герасименко сообщение корреспондента «Фонтанки» с просьбой о комментарии прочитал, но оставил без ответа.

На выборах его поддерживал однокурсник Петр Колюбаев. Он рассказал «Фонтанке», что в предвыборную кампанию кандидатам от «тусовочки» отдавалось предпочтение. Так, в списках их печатали первыми. Колюбаев возмутился, но в ответ получил агрессию.

«В день дебатов они назвали Игоря Герасименко «не мужик», «мямля». Потом они стали это мне говорить, мне стало это неприятно. Стали задевать меня за живое», — отмечает Колюбаев.

Дебаты закончились дракой, в которой Колюбаев распылил перцовый баллончик в лицо студенту Самсонову. «Он снял очки и кепку и пошёл на меня с кулаками. Я распылил баллончик, потому что человек хотел нанести мне физический вред», — отметил Колюбаев.



По словам симпатизирующих Самсонову, конфликт начался из-за пацифисткой позиции студентки, а тот вступился за неё. Случай был рассмотрен на комиссии по этике, которая признала виноватыми обоих участников конфликта.

Отголоски этого противостояния можно увидеть в двух пабликах с идентичными названиями и аватарками «Подслушано на истфаке СПбГУ». В них противоборствующие группировки нападают друг на друга.

В одном из них появилась запись:

«Знаете, дебаты в студсовете мне напомнили политические шоу РосТВ. Только в роли коллективной Скабеевой у нас тусовочка».

А затем во втором:

«Коллеги, просим оказать посильную помощь, необходимо собрать деньги для оплаты курсов боевых искусств Петьке Колюбаеву. Такого подлого использования перцовки я никогда не видел...».

Герасименко выборы проиграл, за него проголосовали более 30 человек. А Железняков набрал более 110 голосов, но теперь он тоже в списке отчисленных.



Комиссия по этике С 25 мая в телеграме начали появляться посты со скриншотом сообщения от имени доцента кафедры истории России с древнейших времен до XX века Михаила Белоусова. В нём говорилось о том, что «нормально использовать свошную риторику в рамках постиронии, т.е. откровенного стёба». Перепосты стали обрастать подробностями в том, числе про ячейку студентов «вырусей-русофобов».

В итоге Белоусова уволили из СПбГУ, семерых студентов отчислили. На комиссии по этике в качестве свидетелей выступали Игорь Герасименко и Петр Колюбаев.

«Несмотря на то, что Белоусов у них ничего не вел, они все равно поддерживали с ним связь и с ним общались, есть даже коротенькое видео, где Белоусов идет с отчисленным Михаилом Мартиным неподалеку от истфака. Есть фотография, где они все в тельняшках стоят, — отмечает Колюбаев. — Они нашли похожего человека по взглядам, по своим мыслям, по мировоззрению и поддерживали контакт».



По словам студента, разошедщийся скриншот сообщения Белоусова был сделан в чате преподавателя со студентами, которые у него писали научные работы. Ни сам Колюбаев, ни Подлужный, ни Мартин, в этом чате не состояли. Также отчисленные студенты отрицают близкое общение в бывшим преподавателем.



«Белоусов очень сложный человек. Говоря простым языком, он просто всем надоел. Были случаи, когда он грозился отчислить всех студентов из моего потока. Не знаю, что он хотел показать, что студенты обленились? Много кому он не нравился и не нравится сейчас. Возможно, это и случайно утекло, — рассуждает Колюбаев. — Студентов отчислили за недостойное поведение. За травлю, за вечные стёбы. Они позиционируют себя либералами, но можно ли их так называть? Они другое мнение вообще не приемлют. Если начинаешь говорить, они начинают травить. Это задолго до СВО началось. Ещё на первом курсе в чате с ними поспорили из-за пренебрежительного отношения к петербургскому сленгу и они все накинулись на оппонента. Это частный случай, но потом все стало более политизировано».



Что после отчисления Даниил Подлужный отмечает, что из-за своей активности он был не на очень хорошем счету у администрации вуза. Так, на одной из пересдач экзамена (процесс записывается), когда Подлужный вышел из аудитории, преподаватель заявил, что «студент не дурак, способный, но только не тем занимается», и недвусмысленно процитировал «Бесов» Достоевского в том смысле, что его пугает великая сила, намеренно обратившаяся в мерзость.



«Я специализировался на истории фортификации Великого княжества литовского, 16–17 век. Собирался делать научную карьеру. В итоге остался без диплома бакалавриата, в этом году точно не поступаю в магистратуру. И ещё со мной отказались работать по гранту в институте истории материальной культуры, особо причин не сказали. Но я понимаю, они решили себя так обезопасить, — отмечает отчисленный выпускник — Самый негативный вариант — это меня могут призвать в армию, а так наверно придется заново учиться. Я думаю поступать куда-нибудь за границу, зачем мне ещё раз учиться в российском вузе. В Питере лучше вузов, чем в СПбГУ, к сожалению, не осталось — и это не комплимент для университета».

«Люди шли четыре года на красный диплом, у кого-то были публикации в Scopus, — добавляет Михаил Мартин. — Кого-то отчислили, и у них обрывается карьера в образовании и жизнь, потому что у них «неправильные» взгляды и они кому-то не понравились».



Оба студента планируют обратиться в комиссию по урегулированию споров, а если понадобится — то отстаивать права в суде.



«Фонтанка» связалась с деканом Института истории Абдуллой Даудовым, чтобы узнать, насколько адекватным, по его мнению, было наказание для студентов — отчислить накануне защиты диплома, полностью сломав их планы по получению высшего образования в России. Он обещал прокомментировать — но только если разрешит руководство. Отправленный на прошлой неделе запрос в пресс-службу СПбГУ также остался без ответа.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

