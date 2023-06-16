Семерых студентов отчислили из СПбГУ после скандала с экс-доцентом Белоусовым. Выпускники не успели на защиту дипломов

Семеро студентов СПбГУ получили на почту уведомление об издании приказов об отчислении. Такое решение вуз принял после скандала вокруг высказываний экс-доцента института истории СПбГУ Михаила Белоусова, которые касались учащегося, погибшего на фронте.



Как сообщил «Фонтанке» один из студентов 16 июня, семерым учащимся прислали уведомления об издании приказов, еще троих, на которых были составлены проекты документов, вызвали на встречу с проректором по воспитательной работе. Копия письма из администрации вуза есть в распоряжении редакции, в ней указан номер приказа об отчислении, студента просят прийти в Институт истории для ознакомления с документом. Некоторые из списка отчисленных были выпускниками и на днях должны были защищать дипломы.

