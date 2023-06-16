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    Семерых студентов отчислили из СПбГУ после скандала с экс-доцентом Белоусовым. Выпускники не успели на защиту дипломов

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    41 комментарий

    Семеро студентов СПбГУ получили на почту уведомление об издании приказов об отчислении. Такое решение вуз принял после скандала вокруг высказываний экс-доцента института истории СПбГУ Михаила Белоусова, которые касались учащегося, погибшего на фронте.

    Как сообщил «Фонтанке» один из студентов 16 июня, семерым учащимся прислали уведомления об издании приказов, еще троих, на которых были составлены проекты документов, вызвали на встречу с проректором по воспитательной работе. Копия письма из администрации вуза есть в распоряжении редакции, в ней указан номер приказа об отчислении, студента просят прийти в Институт истории для ознакомления с документом. Некоторые из списка отчисленных были выпускниками и на днях должны были защищать дипломы.

    «Защита по идее должна была быть сегодня, её специально перенесли так, чтобы успеть отчислить до нее. Перенесли защиту мне и еще двум людям», — отметил студент. В пресс-службе вуза к моменту публикации на запрос «Фонтанки» не ответили.

    Ранее свой вердикт вынесла комиссия по этике. Поступки десятерых обучающихся признали несовместимыми со статусом универсанта. Члены комиссии решили, что учащиеся иронизировали над смертью погибшего на фронте студента.

    Скандал в СПбГУ разгорелся после гибели 21-летнего студента-историка Федора Соломонова. После получения повестки по мобилизации он добровольно отправился участвовать в спецоперации. Правом на отсрочку, которая была положена ему законом, он не воспользовался. Недавно за иронию над гибелью универсанта-добровольца из вуза уволили доцента Института истории Михаила Белоусова. Приказ об увольнении подписал ректор Николай Кропачев по итогам заседания комиссии по этике.

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    Комментарии 41

    AndrewBarsik16 Июн 2023 в 13:33
    Правильнее к таким заведениям использовать термин "бурса".
    +1−1
    Гость16 Июн 2023 в 13:26
    После получения повестки добровольно отправился участвовать . Как всегда в пропаганде слишком много лжи.
    +2−1
    28024268316 Июн 2023 в 13:25
    Как понимаю, они будущие преподаватели. Но глумление над смертью - моральное уродство. А глумление над смертью героя - предательство.
    Предатели не имеют право калечить наших детей, внушая ненависть к России.
    +2−2
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