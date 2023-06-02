Из СПБГУ уволили доцента Белоусова. Он не оправдался за иронию над гибелью студента-добровольца

Санкт-Петербургский государственный университет расторг трудовые отношения с доцентом Института истории Михаилом Белоусовым в связи с аморальным поступком, несовместимым с продолжением работы. Приказ об увольнении 2 июня подписал ректор Николай Кропачев по итогам заседания комиссии по этике, сообщается на сайте вуза. Предметом рассмотрения стали публикации в СМИ и социальных сетях информации о том, что доцент распространял материалы, дискредитирующие проведение спецоперации и оскорбляющие память погибшего студента.



Скандал разгорелся после гибели 21-летнего второкурсника Фёдора Соломонова. Как сказано в решении, он погиб 1 апреля, выполняя воинский долг. В университете организовали мемориал, к ректору обратились с просьбой установить мемориальную доску на Менделеевской улице, 5.



«Доцент Белоусов М. С. вместо того, чтобы почтить память нашего универсанта, проявить нормальные человеческие чувства, посчитал уместным иронизировать над произошедшим, порочить память студента», - говорится в решении.

Белоусову предъявили скриншот сообщения. Сам он заявил, что не имеет отношения ни к созданной от его имени странице, ни к материалам, оскорбляющим память студента.

