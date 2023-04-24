Не воспользовался отсрочкой. Студент Института истории СПбГУ погиб в зоне СВО

21-летний студент Института истории СПбГУ Фёдор Соломонов погиб во время боевых действий на территории Украины. Информация об этом накануне появилась в университетских группах.
«Получив повестку о мобилизации, он не воспользовался положенной ему по закону отсрочкой и добровольно ушел на фронт — отстаивать свои убеждения не только словом, но делом», — рассказали в группе военно-исторического сообщества СПбГУ. В этом же посте уточнили, что студент погиб 1 апреля.
Фёдор Соломонов учился на втором курсе Института истории на кафедре новейшей истории России. Судя по публикациям в соцсетях, Соломонов поддерживал отношения с университетом и после отбытия в зону боевых действий. Так, специалист по учебно-методической работе Анна Владимирова опубликовала видео с новогодними поздравлениями для студента от сотрудников СПбГУ. Одно из них записал Абдулла Даудов, директор Института истории.
В студсовете факультета сообщили, что в холле первого этажа Института истории собираются организовать уголок памяти. Студентам предложили принести цветы, записки или любые вещи, связанные с Соломоновым.
Последний пост во «ВКонтакте» Соломонов опубликовал 29 марта. На странице, которую он вел под псевдонимом Дмитрий Традов, выложил фотографии оружия с подписью «НАТО, спасибо за трубы».