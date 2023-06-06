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    Десять студентов СПбГУ могут отчислить за иронию над гибелью универсанта-добровольца

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    5 комментариев

    Комиссия по этике ученого совета СПбГУ рассмотрела действия 11 студентов, имена которых связывали со скандалом вокруг высказываний экс-доцента института истории СПбГУ Михаила Белоусова и оскорбления памяти студента, погибшего в ходе СВО. Поступки десятерых обучающихся признали несовместимыми со статусом универсанта.

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    «Вместо того, чтобы почтить память нашего универсанта, его ровесника, проявить нормальные человеческие чувства, посчитал уместным иронизировать над произошедшим, порочить память студента», — говорится в каждом из десяти решений комиссии, вынесенных не в пользу студента.

    Там же сообщается, что универсанты совершили «иные действия, преследующие цель дискредитации проведения Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции». Судя по протоколам заседаний комиссии по этике, отчисление может грозить двум первокурсникам, двум второкурсникам, двоим третьекурсникам и четверым четверокурсникам.

    В действиях четверокурсника, который учится на направлении «Конфликтология», нарушений морально-этических норм не нашли. На заседании комиссии он озвучил позицию, «убедительно свидетельствующую об уважении к своей Родине».

    Скандал в СПбГУ разгорелся после гибели 21-летнего студента-историка Федора Соломонова. После получения повестки по мобилизации он добровольно отправился участвовать в спецоперации. Правом на отсрочку, которая была положена ему законом, он не воспользовался. Недавно за иронию над гибелью универсанта-добровольца из вуза уволили доцента Института истории Михаила Белоусова. Приказ об увольнении подписал ректор Николай Кропачев по итогам заседания комиссии по этике.

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    СПбГУМихаил БелоусовИнститут ИсторииСпецоперация
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    Комментарии 5

    Польза санкций06 Июн 2023 в 01:05
    "проявить нормальные человеческие чувства"
    Возможно, именно нормальные человеческие чувства и были проявлены?
    +2−0
    Гость06 Июн 2023 в 01:02
    Отчисляйте. Пусть на всю жизнь уроком станет. И в армию сразу. Сапоги топтать
    +0−3
    AndrewBarsik06 Июн 2023 в 01:01
    Отчисленным не стоит горевать. Необходимо собраться духом и поступить в ВУЗ, способный, в отличие от торгующей дипломами идеологизированной лавки недоюриста, дать полноценное образование в среде достойных людей, не доносящих на своих сокурсников и учеников.
    +4−1
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