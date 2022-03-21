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Полиция проверит соцсети профессора СПбГУ. На странице с его именем сообщалось о «покупке печени либерала»

СПбГУ направит жалобу студсовета на соцсети преподавателя в полицию. Об этом заявил заместитель ректора по безопасности вуза Дмитрий Грязнов.

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В жалобе студентов сообщалось, что на страницах профессора в соцсетях размещены высказывания, которые могут быть направлены «на возбуждение ненависти по признаку национальности».

Ранее о соцсетях с именем профессора, автора курса новейшей истории Украины Николая Межевича, написал телеграм-канал «Студень». На странице «ВКонтакте», подписанной фамилией Межевича, публиковались неоднозначные высказывания. Картинку с бездомными собаками сопровождала подпись об эстонских дипломатах и стерилизации, фото документов убитого на Украине документалиста Брента Рено комментировалось фразой с радостной эмоцией. Не обошлось и без шуток про расчленёнку. «Куплю печень либерала, несвежую не предлагать», — отмечалось на стене.

Межевич в разговоре с «Фонтанкой» заявил, что не писал подобных постов.

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Комментарии (5)

Kostyn
Ничего плохого в либерализме нет, каждый из вас работая не на госслужбе, фактически действует по законам либерализма. Либерализм это просто свобода предпринимательства. 90% населения нашей страны работает в частном секторе, т.е. существуют в либеральной системе экономических отношений.
Otkating
ЛДПР — Либерально-демократическая партия России
01011001
"Ему просто заплатило посольство Англии." Сказал бы Кирилл Клейменов.
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