Полиция проверит соцсети профессора СПбГУ. На странице с его именем сообщалось о «покупке печени либерала»

В жалобе студентов сообщалось, что на страницах профессора в соцсетях размещены высказывания, которые могут быть направлены «на возбуждение ненависти по признаку национальности».



Ранее о соцсетях с именем профессора, автора курса новейшей истории Украины Николая Межевича, написал телеграм-канал «Студень». На странице «ВКонтакте», подписанной фамилией Межевича, публиковались неоднозначные высказывания. Картинку с бездомными собаками сопровождала подпись об эстонских дипломатах и стерилизации, фото документов убитого на Украине документалиста Брента Рено комментировалось фразой с радостной эмоцией. Не обошлось и без шуток про расчленёнку. «Куплю печень либерала, несвежую не предлагать», — отмечалось на стене.