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«Куплю печень либерала». Студенты СПбГУ возмутились соцсетями под именем автора курса по истории Украины

Страница в соцсети с агрессивным содержанием привлекла внимание студентов СПбГУ. Названный именем петербургского профессора пользователь брызжет желчью в отношении иностранцев, журналистов и либералов. Его инициалы совпадают с автором курса СПбГУ о новейшей истории Украины.

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Фото: с сайта spbu.ru
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На страницу «ВКонтакте», подписанную именем Николая Межевича, обратил внимание телеграм-канал «Студень». На стене публиковались неоднозначные высказывания. Картинку с бездомными собаками сопровождала подпись об эстонских дипломатах и стерилизации, фото документов убитого на Украине корреспондента New York Times Брента Рено комментировалось фразой с радостной эмоцией. Не обошлось и без шуток про расчленёнку. «Куплю печень либерала, несвежую не предлагать», — отмечалось на стене.

«Мы хотим обратить внимание всего научного сообщества, преподавателей и студентов на кровожадные высказывания с призывами к насилию и расправам», — заявили авторы телеграм-канала.

Днём 18 марта страница «ВКонтакте» под инициалами Николая Межевича оказалась закрыта. Но публикации можно найти в веб-архиве. «Фонтанка» попыталась связаться с преподавателем СПБГУ с такими же инициалами. В разговоре с корреспондентом Николай Межевич заявил, что не писал сомнительных постов. Позже в переписке в WhatsApp добавил, что закрыл свою страницу «ВКонтакте», так как ему поступают угрозы. «Довольно неоригинальные проклятья, чтобы вы сдохли», — написал он.

Студентка СПбГУ по электронной почте направила письмо в университет с просьбой проверить соцсети преподавателя. «Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу вуза. К моменту публикации ответ не поступил.

Инициалы пользователя Николая Межевича совпадают с именем профессора, автора курса новейшей истории Украины. В лекциях особое внимание уделяется «национальным мифам», которые на Украине «были превращены в жизнь».

Межевич преподает на факультете международных отношений СПбГУ, специализируется на политике и экономике стран Балтии. Является членом Русского географического общества и дискуссионного клуба «Валдай».

Он окончил географический факультет Ленинградского государственного педагогического института. В 91–92 годах работал в комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, который тогда возглавлял Владимир Путин. Позже руководил миграционной службой Ленинградской области, выступал в качестве эксперта делегаций, созданных для переговоров с Эстонской Республикой.

Фото: с сайта spbu.ru
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (23)

pavas
Кровожадного доцента, которого не успели вовремя обезвредить, вспоминали? К профессору тоже надо присмотреться.
Ник Приносящий Счастье
Свобода слова, человек имеет право на мнение.
sektor7
В Америке председательствующий общества всех учителей Америки опозорилась дважды: выложила пост в поддержку где флаг Украины изобразила вверх ногами, желтым вверх и в названии Украина написала Укриана.
Поддержка офигенная😂
Учитель от Бога .
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