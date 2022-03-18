«Куплю печень либерала». Студенты СПбГУ возмутились соцсетями под именем автора курса по истории Украины

На страницу «ВКонтакте», подписанную именем Николая Межевича, обратил внимание телеграм-канал «Студень». На стене публиковались неоднозначные высказывания. Картинку с бездомными собаками сопровождала подпись об эстонских дипломатах и стерилизации, фото документов убитого на Украине корреспондента New York Times Брента Рено комментировалось фразой с радостной эмоцией. Не обошлось и без шуток про расчленёнку. «Куплю печень либерала, несвежую не предлагать», — отмечалось на стене.
«Мы хотим обратить внимание всего научного сообщества, преподавателей и студентов на кровожадные высказывания с призывами к насилию и расправам», — заявили авторы телеграм-канала.
Днём 18 марта страница «ВКонтакте» под инициалами Николая Межевича оказалась закрыта. Но публикации можно найти в веб-архиве. «Фонтанка» попыталась связаться с преподавателем СПБГУ с такими же инициалами. В разговоре с корреспондентом Николай Межевич заявил, что не писал сомнительных постов. Позже в переписке в WhatsApp добавил, что закрыл свою страницу «ВКонтакте», так как ему поступают угрозы. «Довольно неоригинальные проклятья, чтобы вы сдохли», — написал он.
Студентка СПбГУ по электронной почте направила письмо в университет с просьбой проверить соцсети преподавателя. «Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу вуза. К моменту публикации ответ не поступил.
Инициалы пользователя Николая Межевича совпадают с именем профессора, автора курса новейшей истории Украины. В лекциях особое внимание уделяется «национальным мифам», которые на Украине «были превращены в жизнь».
Межевич преподает на факультете международных отношений СПбГУ, специализируется на политике и экономике стран Балтии. Является членом Русского географического общества и дискуссионного клуба «Валдай».
Он окончил географический факультет Ленинградского государственного педагогического института. В 91–92 годах работал в комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, который тогда возглавлял Владимир Путин. Позже руководил миграционной службой Ленинградской области, выступал в качестве эксперта делегаций, созданных для переговоров с Эстонской Республикой.