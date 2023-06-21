11 июля — круглый стол «Счастье в квадрате: как родить двойню или тройню без проблем»

Многоплодная беременность — то есть когда одновременно в организме женщины развивается несколько эмбрионов — не самый частый, но и не очень редкий случай, и встречается в 0,4–1,6% случаев. Однако для врачей любая такая беременность — повод более пристально присматривать за будущей мамой и малышами, т.к. это в любом случае дополнительная нагрузка на организм. Об особенностях и рисках многоплодной беременности поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
— Как часто встречаются двойни, тройни, четверни при естественной беременности? Есть ли факторы, способствующие многоплодной беременности?
— В каких случаях при использовании ВРТ может получиться многоплодная беременность? Подсаживают ли сейчас несколько эмбрионов при ЭКО?
— Чем отличается течение многоплодной беременности от обычной в норме?
— Каковы основные риски многоплодной беременности для матери и для ребенка? Что делают врачи и что рекомендуют пациентам, чтобы их избежать?
— Каков оптимальный срок для вынашивания двойни или тройни? Почему с многоплодной беременностью вероятнее более ранние роды?
— Естественные роды при многоплодной беременности — риски и возможности.
— Есть за двоих и зачатие по гороскопу — мифы о многоплодной беременности.
К участию приглашаются: врачи-гинекологи, репродуктологи, эмбриологи, руководители медицинских клиник.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru