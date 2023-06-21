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    11 июля — круглый стол «Счастье в квадрате: как родить двойню или тройню без проблем»

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    Многоплодная беременность — то есть когда одновременно в организме женщины развивается несколько эмбрионов — не самый частый, но и не очень редкий случай, и встречается в 0,4–1,6% случаев. Однако для врачей любая такая беременность — повод более пристально присматривать за будущей мамой и малышами, т.к. это в любом случае дополнительная нагрузка на организм. Об особенностях и рисках многоплодной беременности поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — Как часто встречаются двойни, тройни, четверни при естественной беременности? Есть ли факторы, способствующие многоплодной беременности?

    — В каких случаях при использовании ВРТ может получиться многоплодная беременность? Подсаживают ли сейчас несколько эмбрионов при ЭКО?

    — Чем отличается течение многоплодной беременности от обычной в норме?

    — Каковы основные риски многоплодной беременности для матери и для ребенка? Что делают врачи и что рекомендуют пациентам, чтобы их избежать?

    — Каков оптимальный срок для вынашивания двойни или тройни? Почему с многоплодной беременностью вероятнее более ранние роды?

    — Естественные роды при многоплодной беременности — риски и возможности.

    — Есть за двоих и зачатие по гороскопу — мифы о многоплодной беременности.

    К участию приглашаются: врачи-гинекологи, репродуктологи, эмбриологи, руководители медицинских клиник.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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