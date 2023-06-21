11 июля — круглый стол «Счастье в квадрате: как родить двойню или тройню без проблем»

Многоплодная беременность — то есть когда одновременно в организме женщины развивается несколько эмбрионов — не самый частый, но и не очень редкий случай, и встречается в 0,4–1,6% случаев. Однако для врачей любая такая беременность — повод более пристально присматривать за будущей мамой и малышами, т.к. это в любом случае дополнительная нагрузка на организм. Об особенностях и рисках многоплодной беременности поговорим на круглом столе.



Вопросы для обсуждения:



— Как часто встречаются двойни, тройни, четверни при естественной беременности? Есть ли факторы, способствующие многоплодной беременности?

