Как застраховать жилье от огня и не разочароваться в выплате

Пожары — одно из самых страшных и непредсказуемых бедствий, и весна 2023 года показалась россиянам особенно «горячей». По всей стране в мае было более 100 очагов ландшафтных пожаров на площади более чем 56 тыс. гектаров. В наиболее пострадавших Курганской, Свердловской и Тюменской областях сгорело больше 6000 строений, включая 802 жилых дома. Те, кто страховал дома, оперативно получили возмещение — только «Росгосстрах» в трех этих регионах выплатил свыше 60 млн рублей.

О том, как удается быстро возместить клиентам ущерб, о главных угрозах для частных домов и о том, почему не стоит занижать стоимость недвижимости при заключении страхового договора, рассказал директор филиала «Росгосстраха» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Кирилл Павлов.



— Кирилл, в какие сроки обычно происходит выплата за сгоревший дом или дачу?



— По правилам на это отводится 20 рабочих дней, но сокращение этого срока до 5-7 дней даже после масштабных событий — таких, как пожары в уральском поселке Сосьва или в Курганской области этой весной — для нашей компании уже стало нормой. Порой пострадавшим страховая выплата приходит даже раньше материальной помощи от властей. Чтобы помочь клиентам получить деньги оперативно, страховщики зачастую появляются на пепелище сразу после спасателей: собирают заявления, проводят оценку повреждений. Наши агенты обзванивают клиентов и консультируют по подаче заявлений. Если убыток массовый, бюрократические процедуры сводятся к минимуму.



— Стали ли больше страховаться после весенних пожаров?



— Да, обычно на «пожарном» фоне растет и число желающих застраховать свое жилье. Те, кто сомневался в необходимости страхования, теперь сами звонят агентам. В первую очередь это, конечно, касается тех регионов, где весной были большие пожары или паводки. У нас, к счастью, в этом году крупных страховых событий не было, самая большая выплата составила 3,6 млн рублей — за сгоревший дом в Пикалевском районе.



— После пожаров выплаты всегда больше?



— Смотрите сами. В прошлом году в нашем регионе меньше трети (29,3%) страховых случаев с недвижимостью пришлось на пожары. При этом возмещение по ним составило порядка 86% из общего объема выплат по договорам страхования жилья и домашнего имущества. В этом году ситуация схожая: на четверть (26,4%) «пожарных» заявлений от наших страхователей приходится те же 86% выплат.



Пожары, как правило, полностью уничтожают строение. По квартирам свои нюансы — их часто заливает. Поэтому лучше страховать комплексно и квартиру, и дачу. И не забывать про гражданскую ответственность перед окружающими. Иначе при наступлении страхового случая по своей вине — будь то пожар или залив в многоквартирном доме — придется ломать голову, где взять деньги и на свой ремонт, и на то, чтобы соседям нанесенный ущерб возместить.



— Дорого ли застраховать дом?



— Полис вполне доступен по цене: классическая страховая защита обходится в 0,7-2% от стоимости жилья в год. И пожары этого сезона наглядно показали, как важно страховать дом или квартиру на реальную стоимость. Достаточно заглянуть на строительный рынок или посмотреть цены на стройматериалы в интернете, чтобы понять, почему при заключении договора надо указывать актуальную стоимость. Если собственник пытается сэкономить при оплате полиса, занижая страховую сумму, он тем самым автоматически снижает и эффективность финансовой защиты имущества: выплаты может и не хватить на восстановление утраченного. У нас в среднем в Ленинградской области страховая сумма по договорам страхования строений составляет 1,65 млн рублей — это не так уж и много для одного из самых экономически развитых регионов страны. Ясно, что много домов и дач стоят дороже.



— Но одно дело — цена, которая получилась после строительства, другое — та, за которую собственник готов продать, третье — оценка при страховании…



— «Росгосстрах» страхует жилье в нашей стране уже более 100 лет. За этот век с лишним накоплен колоссальный опыт: наши методики оценки позволяют оценить реальную стоимость строения, а наши агенты могут разъяснить все нюансы, ответить на все вопросы, в том числе и по стоимости дома.



Вообще я считаю, что в момент заключения договора вопросов у клиента быть не должно. Надо обязательно вникать в условия договора, понимать, какие есть исключения из покрытия, какие риски включены в полис, а какие — нет, какие есть дополнительные услуги и можно ли их добавить в свой договор: например, проживание в гостинице, юридическую поддержку или уборку после страхового случая. Если что-то непонятно, надо попросить агента все подробно и детально разъяснить. В момент оплаты полиса у человека должна быть только уверенность в том, что он все правильно сделал и обеспечил себе надежную финансовую подушку безопасности от непредвиденных событий. Собственно, в некоторых языках слово «страхование» является производным от «уверенности».



ПАО СК «Росгосстрах»



Лицензия Банка России на осуществление страхования ОС № 0001 — 02 выдана 23 декабря 2019 года. Лицензии Банка России на осуществление страхования СИ № 0001, СЛ № 0001, ОС № 0001 — 03, ОС № 0001 — 04, ОС № 0001 — 05 и на осуществление перестрахования ПС № 0001 выданы 6 июня 2018 года.

