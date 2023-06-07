Закройте рот — начинается сезон гнуса. Учимся эффективной защите от назойливых и кровососущих

Фото: Алексей Мальгавко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Туристы на Волге с начала июня обнаруживают, что местные странно одинаково пахнут — гвоздикой и ванилью. Считается, что эти запахи отгоняют мошку. Она вылетает в середине — конце июня на Алтае, в Западной Сибири, так что там тоже в аптеках вот-вот начнется рост продаж этих эфирных масел. Мошка во многих регионах способна отбить охоту отправляться в туристические маршруты по России. «Фонтанка» спросила у Владимира Иванова, заведующего кафедрой энтомологии СПбГУ, можно ли составить график активности гнуса в разных регионах страны, чтобы не угодить в эпицентр роящихся насекомых, и как с ней бороться.



В астраханских местных пабликах и «домашних» чатах распространяется видео из Ахтубинска, в котором мошка облепляет каждый сантиметр женщины, «упакованной» в толстые штаны, двойные носки и с москитной сеткой на голове. Соседи сетуют: хоть бы поскорее завершился мошачий период. В самой Астрахани необходимости упаковываться в сто одёжек нет, но, как говорят они о себе, — «благоухаем ванилью до тошноты».



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— Владимир Дмитриевич, насколько опасны рои мошки, которые летают над нашими головами, стоит только выехать за город? Эта неприятность буквально преследует: залетает в уши, нос, глаза, даже рот опасно открывать.

— Обратите внимание, что особи из роя не пытаются вас кусать. Залетев в ухо или в нос, они не станут пить из вас кровь, лишь летают над головой. Это самцы. Для них вы — единственный высокий, отдельно стоящий ориентир в чистом поле, в огороде или на широкой дороге. Мошка очень мала, человек для нее — гора, самкам хорошо виден (в поиске добычи огромную роль играет зрение), и они летят к нему. Самцы об этом знают и, собравшись в «стаю», летят к этому ориентиру в надежде на встречу с самками. То есть самцы, несмотря на назойливость, безвредны, попить кровушки любят только самки. Искать жертву они начинают после встречи с самцом — чтобы яйца, которые она вынашивает, созревали, нужен белок: она кусает человека ради потомства. Ее жизнь состоит из гонотрофических циклов — самка пьет кровь, откладывает яйца, потом снова пьет кровь, чтобы отложить их несколько раз за сезон — это характерно как для мошек, так и для комаров.



Причем не все виды мошки выбирают в жертву человека. Их насчитывается около 2 тысяч, и большинство из них может присесть на нашу кожу, побегать и улететь — мы невкусные, приматы для них чуждый элемент фауны. То есть в округе может летать множество мошек большими роями, но нападать на человека в воздухе некому, потому что он им не нравится. Например, единичные виды нападают на людей в горах Средней Азии, хотя мошек (количество особей) там множество.

Но есть и такие, что пьют кровь всех млекопитающих без разбора, в том числе человека, и такие, что предпочитают только человеческую кровь. Но любая мошка, что роится, не кусается.



— Если самки — существа одиночного полета, то как происходит, что на Алтае (в Барнауле, например) долгое пребывание на улице с незащищенными ногами превращает человеческие конечности в слоновьи: постоял пару часов на одном месте и можешь передвигаться только с ногами, расставленными на ширину плеч — их просто раздувает. Вряд ли это результат укуса одной мошки.

— От одного укуса две ноги не раздует, конечно. Это реакция на множественные укусы. Обычно на Алтае такие страдания люди испытывают в июне-июле.



С кожи человека мошка срезает слой кожи — кератин, обрабатывает место укуса слюной, которая с одной стороны, активирует кровотечение, с другой, «разжижает» ткани кожи и подкожной сетчатки. Образуется кашица, которую она слизывает, а не пьет кровь, как комары. То есть пасется на нас, как хищник, поедая живые ткани. Слюна содержит токсины. В зависимости от индивидуальных особенностей организма они могут вызывать аллергию, отечность, кровотечения, даже развитие изъязвлений на коже и общетоксические реакции вплоть до лихорадки.



Видов мошки много, кому-то именно «алтайская» не подходит, кому-то «камчатская», потому что в слюне местной мошки есть компонент, на который организм выдает реакцию.

— Можно составить график активности мошек, чтобы понимать, в каком регионе страны в какое время они атакуют?

— Это сложно, потому что пиковое время нападений на человека зависит не только от климата в регионе, но и от микроклимата в конкретной местности. Например, в этом году в Псковской области, как только сошел снег и начала появляться листва, мошки вылетели почти сразу. И с первой листвой некоторые виды этих двукрылых открывают сезон во многих регионах. Казалось бы, весна движется с юга на север, значит, на юге мошка должна бы появляться раньше. Но нет. Посмотрите, только в конце мая — начале июня она становится невероятно активной в Поволжье, а деревья к этому времени уже месяц как отцвели и покрылись листьями. Так что в каждой местности — свои сроки, которые зависят от погоды, — где-то лето задерживается, где-то температура воды ниже нормы; от популяции и видов, которые населяют местность. От местности зависимость самая большая. Смотрите, по Волге, чем ближе к Каспийскому морю, тем больше мошек. В Волгограде мошколёт только начинается, а в астраханских плавнях — страшное творится: в богатых рыбных угодьях у мошки много корма, ей там хорошо живется. Благоприятные места обитания для мошки — как раз регионы, пользующиеся сегодня спросом у туристов, это дельты южных рек (Кубань, Дон, Волга, Урал). Но ее сезон там короткий — около трех недель. Чуть меньше этих членистоногих летает вдоль побережий рек.



Впрочем, случается перенаселение ими и в безводных регионах. Например, в Западной Сибири во время весеннего половодья, которое там длится около месяца, личинки успевают развиться и уже к концу июня мы видим, как вокруг сухо, вода давно ушла, а в траве сидят мошки. Это удивительная картинка — вроде бы сухая местность, а гнуса полно.

— Почему у Невы мошек не видно ни в какое время года?

— Возможно, их мало из-за того, что на дне реки много старого мазута (были аварии нефтеперевозящих судов)? Теоретически это может быть одной из причин.



У нас сравнительно мягкие условия для живой природы и здесь заселяется много видов мошки. А на их популяцию и активность влияет многообразие: виды конкурируют между собой, потому что им надо делить место обитания и пищу, а значит, мешают друг другу развиваться, плодиться в больших количествах. В этом многообразии видов, готовых питаться тканями человека, мало, поэтому мы их и не замечаем. Хуже, когда на территории преобладает один вид и как раз тот, что нападает на человека. Тогда несколько летних недель наслаждаться красотой набережной Невы было бы некому.



Вообще, даже с учетом того, что в ближайших регионах много водоемов (восток Ленинградской области, Карелия, Псковская и Новгородская области), период, когда мошки, действительно сильно досаждают, и у нас недолгий. Страдают больше всех дачники и сельские жители во время сенокоса, когда от гнуса некуда деться и невозможно отмахнуться.

— Весной энтомологи прогнозировали, что нынешним летом нас будут сопровождать полчища мошек, потому что зима была теплой, весна комфортной, половодье обильное. Но даже в наших озерно-болотистых краях — Псковской, Новгородской областях нет ощущения, что их больше обычного. Каждое лето мошка в это время года достает людей. Ничего нового.

— Это лишнее доказательство тому, что давать прогнозы для всей России — все равно, что прогнозировать результаты лечения в больнице, в которой лежат люди с разными диагнозами. У нас в одном регионе — половодье, в другом — засуха. Но на поголовье мошки это никак не влияет. Потому что сейчас вылетает то, что закладывалось в виде личинок прошлым летом. Сколько есть личинок, столько появится мошек.



Если, говоря о мягкой зиме, имеется в виду, что они не вымерзли, то, за исключением регионов Крайнего Севера, наши реки не промерзают до дна, глубокие не промерзают даже на Кольском полуострове, значит, гнус выживет всегда. А кроме того, если личинке мошки обязательно нужна вода, то когда она завершила развитие в воде и окуклилась, она перезимует и на суше под снегом, дождется тепла, завершит свое развитие и вылетит на свободу.



Поскольку биологические прогнозы неблагодарные, лучше их не делать, график их вылета по регионам страны тоже достоверно не составишь. Местные жители знают приблизительное время появления этой напасти, а если и ошибутся на неделю другую, не страшно. Если собрались в путешествие на Камчатку, Алтай, в Западную или Восточную Сибирь, на юг России — к дельтам рек, стоит прежде зайти на местные форумы, обычно люди обсуждают, что их беспокоит, мошку обязательно упомянут, если она досаждает.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— В каких туристически привлекательных регионах страны больше всего мошек-кровососов?

— Конечно, в Западной Сибири, где множество озер и болот, рек. Там каждый водоем — со своими кровососами — мошками, комарами, мокрецами. В Восточной Сибири мошки тоже много, исключение — Забайкалье, там ее ощутимо меньше, чем, скажем, в Поволжье или на Кольском полуострове.

На Камчатке первую половину лета население и туристы страдают от мошки, ее много местами, во второй половине лета она практически исчезает. Местами, потому что там не все водоемы заселены кровососами. Из-за вулканов вода в части их них может быть соленой, загрязненной какими-то примесями металлов, минералов, а мошка такую не любит.



Но в любом случае тайга, тундра — благоприятные природные очаги для ее размножения.

— Что такое мокрецы, которых вы упоминаете? В чем их отличие от мошки?

— Это насекомые, которые гораздо меньше мошки — 2–2,5 мм величиной. Их личинки развиваются только в очень влажной почве — сырые берега рек, болота. Взрослые особи вылетают одновременно с мошками, обычно в первой половине лета. Полог палатки, марля или москитная сетка, спасающие от мошек и комаров, от мокрецов не скроет. Эти членистоногие тоже получают пищу из нашей кожи, но, в отличие от мошек, они не срезают кожный покров, а прокалывают его и вводят слюну. Ранка в месте прокола, хоть и маленькая, тоже вызывает местные реакции, может опухнуть. Последствия укуса похожи на те, что мы получаем от укуса мошек, но следов и кровотечения из ранки нет. Вообще, видов мокрецов, кусающих людей, немного, а их укусы меньше досаждают, даже особого зуда они не вызывают.



— Среда обитания у комаров, мошек и мокрецов идентичная. Значит ли это, что мошки могут заселиться, как комары, — в подвалы и канализацию крупных городов?

— Нет, ни в канализации, ни в водопроводе мошек не бывает, хотя и не очень понятно, почему. Видимо, этот ареал они еще не освоили. Со временем, через миллионы лет, может, и там заведутся. Мошки — это представители природы. Они ориентированы в добыче пищи прежде всего на животных. Доставляют беспокойство, потому что мы пришли в их среду обитания, построили свои дома, заполонили пространство, в котором они жили миллионы лет до появления человека. Они нас используют, как могут, а мы, как можем, пытаемся бороться.

— Многие уверены, что надо их уничтожать — залить химическими реактивами.

— Да, в советские времена и позже в некоторых регионах пытались обрабатывать территории от клещей и от комаров с мошками. Но ядов, которые убивают прицельно какой-то один вид, не существует, уничтожаются все членистоногие — полезные и вредные. А убивая одновременно цель и ее врагов (стрекоз, например, или других насекомых), мы достигаем эффекта, обратного желаемому — численность мошек растет. Сейчас никто не поливает все подряд ядохимикатами, это нерационально: дорого, с одной стороны, а с другой, безумно с точки зрения охраны природы. Даже если представить, что можно уничтожить только мошек, мы навредим миру, зависимому от них — птицам, рыбе.



Чтобы сократить ее численность естественным путем, достаточно следить за чистотой водоемов — не надо бросать в реку мусор: если дно реки покрыто песком или чистым илом, личинкам и куколкам мошек не к чему прикрепиться, а каждый брошенный в водоем предмет — место, на котором себя прекрасно себя чувствуют личинки мошки. Чем чище водоем, тем ее меньше.

Мошка живет, кстати, только в подвижной воде (ручей, река, протоки, каналы), в стоячей воде она умрет с голоду: личинки питаются взвешенными частицами в текущей воде, тем самым очищая ее.

— Что делать, если поездка или турпоход запланированы как раз на период мошачей активности, как на видео из Ахтубинска? Отменять?



— К ней можно приспособиться. Мошка активна преимущественно днем, поскольку ориентируется визуально, ей важно хорошее освещение, ночью, утром и вечером она не летает. Поэтому все дела на территориях, где вы можете стать жертвой нападения, лучше планировать на утреннее время или после захода солнца. Днем ветреная погода в сочетании с жарой — гарантия защиты.



Если вы отправились в поход, выбирайте стоянку не на дне ущелья горной реки, а в хорошо проветриваемом месте — на водоразделе, на гребне. На Кольском полуострове, например, для привала лучше всего забраться на какую-нибудь сопку, где дует ветер, и тогда атаки мошек становятся терпимыми, но стоит спуститься вниз, они налетают стаями.

Еще один рецепт — если вы идете из пункта А в пункт Б, торопитесь. Быстрое движение снижает активность атак, хотя рой будет вас преследовать. Если совсем он вас извел, зайдите в лес. Там вы перестаете быть ориентиром — деревья выше и заметнее вас. Другое дело, что в лесу можно нарваться на растительноядных мух, которые будут лезть вам глаза, чтобы попить соленых слез. Неприятно, но не опасно.

Для дачников и сельских жителей большая проблема — сенокос. Закройте глаза очками, а лучше все лицо — щитком (чтобы они не только в глаза, но и в рот, и в нос не залетали), заткните уши ватой или берушами.



Если комар добирается до кровеносного сосуда даже через одежду — протыкает ее, то мошке надо находиться непосредственно на коже, чтобы срезать плотный слой — кератин. Поэтому создание механического барьера, предотвращающего доступ мошки к обнажённой коже, — лучший способ защиты, кисти рук можно закрыть перчатками, лицо — антимоскитной сеткой. Минус — экипировка хороша только в походе или на даче.



У другого — химического метода защиты — минусов больше. Репелленты, которые в большом ассортименте есть в продаже, в отличие от одежды обеспечивают только временную защиту. Когда действующее вещество испаряется, с ним исчезают и защитные свойства нанесенного средства. Хотя до испарения редко доходит — оно смывается с выделяемым потом, при умывании. Кроме того, химические репелленты не безразличны для здоровья, особенно детей и кормящих матерей. Они могут вызывать разные неприятные последствия, вплоть до канцерогенного.

