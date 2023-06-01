Не пошел и сэкономил 15 тысяч. Петербуржцы рассказали, сколько тратят на выпускной

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Читатели «Фонтанки» рассказали, какой нынче порядок цен на празднование выпускного, и вспомнили, сколько стоил их праздник прощания со школой. Вопреки распространенному мифу, подавляющее большинство родителей не тратит больше, чем среднюю зарплату по городу.



Выслушав десятки историй о том, кто сколько потратил на выпускной в 2023-м году, можно составить мнение, что средняя сумма — это где-то 20–25 тысяч. Если умножить на 27 тысяч выпускников 11 классов в 2023 году, выйдет 675 млн рублей. Но это без девятиклассников и студентов колледжей. Наряды и прически — отдельно.



«Фонтанка» попросила тех, кто отдал за праздник больше 50 тысяч, рассказать, на что именно ушли деньги.

Возможно, мы где-то не там искали, или те, кто инвестировал в выпускной своего ребенка действительно астрономические суммы, тихо сидят в своих закрытых чатах и не афишируют это. Однако и в соцсетях, и на профильных форумах фигурируют куда более скромные цифры. Даже когда речь заходила о суммах, приближающихся к 100 тысячам, никаких шокирующих фактов вроде ведер черной икры или Дани Милохина в тамадах, обнаружить не удалось. Вроде все в пределах приличий.



«Выпускной бывает раз в жизни», — наверняка думают многие родители одиннадцатиклассников и тратят десятки тысяч рублей на рестораны, кораблики, фотографов, платья и прически для девушек, костюмы с иголочки для юношей. А еще надо не забыть про цветы и подарки для учителей.

Мама выпускницы одной из пригородных школ приводит такие цифры: «Выпускной 17 000 (банкетный зал) последний звонок 3 000, фотоальбом 3 000». Самой большой статьей расходов оказался наряд для девочки — 40 000. Имеет право. Итого насчиталось 63 тысячи. Очень похоже на цифру, которую «Петростат» выдает за среднедушевой денежный доход по городу, и уж точно меньше 80 тысяч, которую чиновники называют средней зарплатой в Петербурге.



Чуть меньше, но все же очень ощутимо, было у другой семьи: «Сумма на ребенка — около 50 тыс. рублей».

«Окончательного расчета еще не было, сметы пока тоже, корректировка после выпускного», — оговариваются родители.

При этом, в зависимости от школы, к своему собственному празднику нередко добавляются и сторонние, но тоже понятные траты. «Последний звонок (украшение зала, букеты всем учителям и администрации) подарок школе, подарки будущим первоклассникам на 1 сентября, подарок классному руководителю, — перечисляет мама выпускника. — Сам выпускной в ресторане на берегу Финского залива (будем только мы), к нему добавляется аренда звукооборудования, съемка и хороший ведущий с праздничной программой, а также автобус для перевозки детей».



Траты на костюмы-платья-прически-макияж здесь не упоминаются, зато отдельно оплачивался альбом — 4200р. Ну и в большинстве школ эти затраты — только на одного школьника, в данном случае с каждого родителя, который пойдет на праздник, берут еще по 10 тыс. рублей.

«Было ли желание сэкономить? Конечно! Но большинство было за такой вариант празднования, — делится мама и раскрывает такую статистику. — Класс 18 человек, не оплатили 3. Соответственно дети не пойдут на выпускной».

Выпускной никогда не был дешевым удовольствием и какую-то часть дружного класса да отсеивал не только по финансовым или идеологическим причинам.



«Были дети, которые решили, что это не их формат проведения праздника, соответственно, никаких затрат на банкет родители не несли. Чтобы кто-то отказался участвовать именно из-за суммы — нет вроде таких», — делятся петербуржцы.

Организацией торжества занимаются родители и, как правило, им приходится делать это сильно заранее. И, к тому же, иметь очень-очень крепкие нервы и сильную психику.

«Все закупки были через оптовые фирмы и делались с того года (аренда ресторана) + заказ ведущего, — вспоминает одна из мам. — Скандалов по поводу бюджета было очень много, всем хотелось сумму поменьше».



Однако в среднем преобладали вот такие цифры: «26 тыс. выпускной, Последний звонок, фото. На наряды, прически тысяч 10–15 планирую». Еще такая же цифра: «Всё около 26 тысяч рублей. Платье на последний звонок + туфли, платье на выпускной + туфли, кеды + парикмахер + цветы учителям и подарки».



«23000 сам выпускной, 3200 альбом, 2500 подарки учителям и всякая мелочь».

Вот капельку дороже: «28 тыс. это сам выпускной + последний звонок + подарки учителям. От альбома отказались. Наряды, прическа, укладка отдельная статья расходов».

А вот дешевле: «20 500 выпускной плюс последний звонок и 4200 альбом. Если на выпускной хотят родители, то 6000 с человека. Родителей очень много будет, поэтому решили с них больше брать, чтобы не перекладывать денежную ношу на тех детей, кто идет один».

Есть и совсем скромные варианты: «У нас тоже очень бюджетно, родители сразу сказали, что никаких миллионов). Дети поддержали, кто-то сказал, что лучше на репетиторов потратить их, а кто-то, что сами куда-нибудь сходят/съездят вместо выпускного за недорого). Все довольны».



На Littleone из нескольких десятков отметивших родителей выпускников-2023 половина указала свой диапазон в 10–30 тысяч, еще четверть уложилась в 10. Не очень понятно, все ли траты они учли — те же наряды, но, видимо, именно в такую сумму они для самих себя воспринимают как расходы на выпускной. Только 7% признались, что потратили 50–100 тысяч, а вот в тратах больше не сознался никто.

«Фонтанка» так же спросила читателей своего телеграм-канала об их расходах на выпускной. Самые бюджетные варианты, которые называют петербуржцы, вращаются вокруг 10 тысяч рублей. Во столько, например, подписчице Юлии обошлись цветы для учителей, ленты выпускников, услуги фотографа, ведущего, диджея, лофт и фуршет.

Читательница Варвара в прошлом году заплатила 8 тысяч за выпускной в лофте с ведущим, едой и автобусом. Еще 3 тысячи ушли на платье и какая-то сумма на подарки и цветы для учителей. Довольно бюджетно, но и речь о девятом классе. Для одиннадцатого смело умножаем как минимум на два.



На ресторан собирали по 14 000 рублей с ребенка и по 6 000 — со взрослого, и это без напитков, вспоминает читательница Ольга. Альбом с фотографиями выпускников стоил 2 700 рублей, еще 1 500 сдавали на шарики, ленты, цветы и колокольчик для последнего звонка. Ее менее многословная тезка оценила в комментариях траты на выпускной в 30 тысяч.



Какие только испытания не выпадают на долю ответственных мам и пап: многочасовые обсуждения в родительских чатах на тему: «Может быть лучше без кораблика, а то моего укачает?», споры до хрипоты, не рано ли «детишкам» алкоголь, разговоры с ушлыми коммерсантами, у которых «вот-вот уже все забронируют», изощренные танцы с бубном под счастливой звездой в нужные лунные сутки, чтобы максимально снизить расходы и найти идеальное сочетание цены и предложения, чтобы устроило всех. Но чего не сделаешь ради детей, правда?



Отдельные хлопоты у родителей девочек. «Мы шьём платье. С корсетом. Сегодня едем на последнюю примерку. Дело долгое, отдали еще в марте в работу. За это время мысли у ребенка десять раз поменялись, она уверена, что ей не понравится, — переписываются мамы в тематических ветках на форуме Littleone. — Современные подростки сами плохо представляют, что хотят, шить, наверное, неправильно было. Пойдет тогда в брючном костюме — его на выдачу аттестата купили».

Многие читатели предались воспоминаниям о своих выпускных или выпускных своих детей.

«В 2016 школу заканчивала, платье, туфли, макияж, прическа вышли в 6к, 4к ресторан, ну там цветы, ленточки и т.д., ещё 2к, альбом 1,5к. Не так и много, хотя у нас были девочки, кто платье в свадебном салоне покупал за 10–20к, это перебор, я считаю», — вспоминает Элен.



Подписчица Ксения рассказала, что в том же году на выпускной из петербургского лицея в Адмиралтейском районе, пришлось потратить 20 тысяч рублей.

«2019 год. Класс 23 выпускника, ни с кем из параллельных классов не кооперировались. Школа в Центральном районе. 15 тысяч — это площадка (Таврический сад) с оформлением, ведущий, подарки, банкет на ученика (без родителей) и кораблик на 2 часа поздно вечером.

+ 4 тысяч банкет за каждого родителя — пошли я и муж.

+ 3 тыс. за фотоальбом

+ 1 тыс. укладка мне

+ 2 тыс. букеты от нашей семьи.

Деньги на площадку и альбом собирали с начала 11 класса в течение года. За родителей доплачивали весной в апреле. Сыну ничего специально не покупали из одежды и обуви».



Корреспондент «Фонтанки» сам смутно припоминает, что в 2016-м году общий пакет из услуг фотографа и аренды ресторана с накрытым столом на несколько часов сам по себе обошелся его родителям в районе 10 тысяч рублей. Сюда же, скорее всего входил альбом и другие траты по мелочи. Стоимость платья с новыми туфлями, которые натерли ноги примерно в первые минуты, подбиралась к десятке. Прическа и макияж в самом обычном салоне красоты у дома (времени-то разъезжать по городу нет) встали во что-то около 2500 рублей. То есть в сумме набежало не менее 20 тысяч.



Для многих выпускников именно высокая цена участия в празднике жизни становится причиной, по которой они или их одноклассники на него не приходят.

«В 2011 году заканчивала 9 класс. Предложили скинуться на какую-то поездку уже не помню куда по 10–15 тысяч, половина скинулась. Потом они поехали куда-то, я не скидывалась, в семье было туго с деньгами, — признается Настасья. — Выпускного у меня не было, к сожалению или счастью. По всем итогам: наш класс просто пригласили в общий коридор и просто вручили аттестаты, никого других больше не было вообще, потом просто отпустили готовиться к экзаменам…До сих пор обидно на душе за все…»

«Я в 2018 просто не пошел на выпускной, сэкономил 15000 рублей», — отметил Константин

«Ресторан 40к. Альбом 3к. Просто решил не идти, поскольку уж слишком дорого для кошелька, да и нафиг не сдалось», — весело добавил еще один читатель.



Но высокая цена выпускного компенсируется необязательностью его посещения.

«Во психи. Я в 94-м на выпускной не сдавал ничего: пришёл, забрал аттестат — и свалил. Отметил окончание школы ударной колкой дров», — вспоминает Дмитрий.

«Как же я стар. Мне выпускной обошёлся в бесплатно. Дискотека в актовом зале, автопати у одноклассника», — написал Сергей, который, надеемся, отлично провел время.

Но не для всех бесплатный выпускной — повод для радости. Для кого-то это была печальная вынужденная действительность.



«0 рублей он стоил. И выпускной у сына, и Последний звонок, и Алые паруса, и Бал медалистов. Все коту под хвост. Чертов 2020. И никакими сэкономленными деньгами это не восполнить», — мрачно вспоминает коронавирусные реалии одна из читательниц.



Денис Лебедев, Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

