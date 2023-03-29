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    Участника ансамбля казачьей песни задержали за хлопок на Заневском

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    Испытание петарды обернулось для 24-летнего молодого человека доставлением в отдел полиции. Об этом «Фонтанке» стало известно 29 марта.

    В понедельник вечером в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина что-то бросил на газон у дома 29 на Заневском, после чего произошел хлопок. На место сразу же прибыла следственно-оперативная группа, сотрудники нашли на земле сгоревшие обрывки бумаги. По записям с камер видеонаблюдения полиция установила маршрут подозреваемого до дома №21.

    Там в одной из квартир опергруппа задержала 24-летнего молодого человека, во время осмотра у него нашли еще 56 свертков, похожих на петарды. Нарушителя доставили в отдел, составили протокол о мелком хулиганстве и поместили в камеру.

    По данным «Фонтанки», задержанный уже много лет является участником ансамбля казачьей песни, где поет и играет на балалайке. Родом он из соседнего региона, где его многодетная семья известна по участию в многочисленных фольклорных фестивалях.

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