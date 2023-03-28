Промышленный переворот: как производство адаптируется к санкциям

Год санкций разделил бизнес на тех, кто смог не только привыкнуть к новым условиям, но и получить от них определенные выгоды, — и тех, для кого процесс адаптации затянулся. Изменить подходы к работе, впрочем, пришлось всем: перейти с западной техники на китайскую, переориентироваться с внешних рынков на внутренние, найти новые источники финансирования.



Тему развития промышленности и поддержки развития малого и среднего бизнеса обсудили участники круглого стола «Фонтанки» и портала «ТТ Финанс».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Из ковида — в санкции Индекс промышленного производства в Петербурге по итогам 2022 года составил 104 %, но внутри этого большого сектора ситуация неоднозначная.



— Хорошо себя чувствуют предприятия, связанные с ОПК, швейные мастерские, которые переориентировались и шьют форму, полевую одежду и т.п.. Неплохие показатели у производства продуктов, потому что спрос на еду есть всегда. Очень плохо себя чувствует автопром, — рассказывает Наталия Астахова, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству.

По ее словам, весьма информативным индикатором состояния экономики можно считать нагрузку на сети РЖД: она сокращается с марта 2022 года и по сей день.



— Границы с европейскими странами фактически закрыты, экспорт и импорт сокращается, инфраструктура, связанная с портовыми сооружениями, железнодорожными перевозками, простаивает, поэтому логистика значительно «просела» в объемах, — говорит Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов. Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Но с учетом того, что экономика из «ковидного» состояния сразу перешла в «санкционное», та динамика, которую сегодня показывает промышленность Петербурга, — это большое достижение, считает Александр Абросимов. И впервые на промышленность пришлось 44,9 % в налоговых доходах Петербурга. Это превысило объемы НДФЛ, который традиционно был на первом месте. Среди наиболее успешных отраслей, помимо ВПК, он назвал фармацевтику, пищевую промышленность и др. — те сферы, которые работают на внутренний рынок. «Необходимо большее внимание уделить развитию секторов экономики, направленных на внутреннее потребление, активизировать привлечение в экономику денежных средств населения» — отметил Александр Абросимов.



Согласно социологическому исследованию, проведенному по заданию бизнес-омбудсмена, 58,6 % опрошенных предпринимателей считают, что санкции отрицательно повлияли на их бизнес. При этом мерами поддержки смогли воспользоваться только 21 % — и главной из них оказался мораторий на проведение проверок.

По словам Наталии Астаховой, в недавнем отчете Контрольно-счетной палаты было отмечено, что только 4 % предпринимателей смогли воспользоваться мерами поддержки, которые предлагал город во время пандемии. Проблемы часто связаны со сложностью и громоздкостью оформления документов, а также с отсутствием кредитной истории, что осложняет получение кредитов, — такой своеобразный замкнутый круг. При этом Смольный откликнулся на запросы предпринимателей: недавно презентовал навигатор по налоговым льготам, который должен упростить их получение.

Наталия Астахова, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя постоянной Комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Мы видим, что покупательская способность снижается и это сдерживает развитие производств, — добавил Александр Абросимов. — Предприниматели считают: нужно выбрать отрасли, которые способны стать локомотивами роста, — помимо тех, что уже активно развиваются, — и оказывать поддержку именно им.

Алексей Балашов, заместитель председателя комитета по финансовым рынкам Союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата», отметил: санкции повысили желание ряда торговых компаний локализовать производство, т.к. уже есть налаженный сбыт и терять рынок не хочется. Есть спрос, например, на производство комплектующих для того же ОПК, на собственное производство фарм-продукции — сначала, возможно, на уровне фасовки с постепенным повышением переработки.

Алексей Балашов, заместитель председателя Комитета по финансовым рынкам Союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Многие компании сегодня ищут свободные участки, чтобы не зависеть от арендодателей, — заметил он. — В связи с этим возрос спрос на особые экономические зоны, где действует особый режим налогообложения. — В помощь предприятиям работают 14 программ льготного финансирования Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга по ставкам от 1 % до 5 % годовых на срок до 7 лет, — рассказал Евгений Шапиро, директор Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга. — Живой интерес вызвала новая программа «Промышленная ипотека». Желание стать независимым от аренды, которая всегда несет в себе определенные риски, повысило спрос на промышленную ипотеку. Тем более, что в Северной столице она предоставляется на условиях более льготных, чем в целом по России: ставка на первые четыре года составляет 3 % годовых и 5 % еще на три года при максимальной сумме займа — 700 млн рублей. Звонки идут, и мы надеемся, что поможем компаниям приобрести в собственность объекты промышленного назначения. Хотя некоторые и пытаются под промышленную ипотеку выкупить объекты совсем другого назначения.

Заложники ОКВЭД

На 1 января 2023 года в Петербурге зарегистрировано 357 тыс. малых и средних предприятий, из которых 49 % — это юрлица, а 51 % — индивидуальные предприниматели, рассказал директор Центра «Мой бизнес» (СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства») Лев Кузнецов. Он также отметил, что доля ИП существенно выросла за последние годы: до пандемии она составляла всего 35 % — это связано с особенностями налогообложения.

По сравнению с январем прошлого года количество субъектов МСП выросло на 1 %, причем юрлиц стало меньше на 3,3 %, а число ИП выросло на 5,4 %. Но самые высокие темпы роста показывает число самозанятых: за год их стало больше на 158 тыс. человек — и на январь в Петербурге официально зарегистрировано 443 тыс. человек, которые платят налог на профессиональный доход. Из них 7 400 одновременно имеют статус ИП.

Лев Кузнецов, директор Центра «Мой бизнес» (СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства») Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Всего же на предприятиях МСП в Петербурге работают почти полтора миллиона человек, что делает его лидером по занятости в этом сегменте бизнеса среди европейских городов. Из них около 300–400 тыс. человек трудятся на промышленных предприятиях, отметил Александр Абросимов.

Среди мер поддержки, которые оказываются малому и среднему бизнесу, Лев Кузнецов назвал программы, направленные на повышение компетенций, а также помощь в выходе на тендерные площадки, чтобы стать поставщиками госпредприятий и крупных коммерческих компаний. Так, в прошлом году фирмы, работающие с центром «Мой бизнес», смогли получить 1,5 млрд рублей прибыли от таких заказов.



Александр Пудиков, директор выставки «Строим дом», отметил, что не смог получить поддержку в ковид, когда была запрещена выставочная деятельность, потому что его ОКВЭД не совпал буквально «на одну цифру». «С банками договориться проще», — заметил он. Есть еще один аспект, почему небольшие предприятия иногда даже не идут за поддержкой, — не у всех все идеально в документах.

Александр Пудиков, директор выставки «Строим дом» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— У любого бизнеса, который начинался в 90-е, накоплен большой опыт работы с некоторыми «допущениями», — говорит он. — Те же перепланировки, схемы оптимизации налогов и т.п. Малый бизнес спасает только то, что он мелкий, и его просто не замечают. Поэтому многие просто опасаются идти за поддержкой и «светиться» перед государством.



О том, как бизнес пережил сначала ковид, а потом сложности 2022 года, рассказала Алена Егорова, руководитель отдела продаж компании Pinbox, которая специализируется на геомаркетинге, управлении онлайн-присутствием, проработке репутации и актуализации данных.

— Если для нас как для IT-компании все складывалось в целом удачно, то для многих областей бизнеса год был тяжелый, — отмечает Алена Егорова. — Очень сильно пострадала бьюти-сфера, особенно трудным был декабрь: сложилось ощущение, что женщины решили ничего с собой не делать к Новому году и просто пережить его окончание. Аналогичная ситуация была в феврале: замерли буквально все, было много волнений, дезинформации. Сократилось даже количество обращений в больницы на платные услуги, которые всегда пользовались большим спросом. Но так как ничего не произошло, то сейчас все немного выдохнули, и статистика по клиентам снова пошла вверх.



Алена Егорова, руководитель отдела продаж компании Pinbox Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По ее словам, меньше роста показывает бьюти-сфера, но появилось много новых проектов по торговле китайскими автомобилями. А вот продажи привычных марок резко рухнули и не восстанавливаются, рекламных бюджетов у них тоже нет.



— По общепиту ситуации разные. Например, одна из сетей шавермы в Петербурге начала с нами работать незадолго до начала ковида всего с 10 филиалами. За время пандемии она выросла до 50 точек, а за 2022 — до 100. Компаниям, с которыми мы вели переговоры, но которые из-за приостановления рекламных бюджетов так и не подключились к Pinbox, повезло меньше. С большинством после локдауна переговоры о сотрудничестве не возобновились, так как они попросту карантин не пережили, — отметила Алена Егорова. — Мы надеемся, что люди снова начнут активно действовать, — несмотря на то, что ситуация и сейчас остается непростой. Как показывает практика, те предприниматели, которые в ковид спрятались и отказались от маркетинга, желая переждать ситуацию, в итоге закрылись. А те, кто проявлял активность, не только работают сейчас, но и существенно увеличили долю рынка. PinBox в свою очередь удалось увеличить целевой трафик для клиентов на территории РФ и выйти на международный рынок, показав эффективность отечественного ПО в разных странах.

Александр Пудиков рассказал, что судить об активности на строительном рынке можно по продаже цемента: он хранится 45–60 дней и характеризует ситуацию практически в режиме онлайн.

— Продажи упали всего лишь до уровня 2021 года, что внушает оптимизм. То есть стройка провалилась, но не очень глубоко, — говорит он.

О росте деловой активности среди предприятий МСБ свидетельствуют показатели индекса RSBI, который ежемесячно исследует ПСБ совместно с «Опорой России».

— По итогам января индекс RSBI поднялся выше 50 пунктов, что говорит о позитивных настроениях бизнеса, — рассказал Александр Хайкинсон, директор департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ. — Кроме того, по итогам января мы отмечаем максимальный рост подачи заявок на кредиты: доля достигла 23 %. Согласно исследованию, по компоненте «доступность кредитования» индекс RSBI в январе составил 61,4 п.



Позитивный тренд отмечается и в направлении вложений в развитие — компонента «инвестиции» в Петербурге составила 58,4 п. По словам Александра Хайкинсона, наибольший вклад в наращивание инвестиций вносят промышленные предприятия.

В целом же Александр Хайкинсон сообщил, что основная часть компаний так или иначе адаптировалась к сложным внешним факторам. Кредитная история

Основными драйверами для активного взаимодействия предприятий и банков в прошлом году были, безусловно, госпрограммы льготного кредитования.

— Государство в этой части реагировало достаточно оперативно, что поддержало рынок весной, когда ключевая ставка резко выросла, — объясняет Игорь Петров, заместитель директора департамента среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ. — Банки оперативно взаимодействуют с финансовым блоком правительства РФ, и помощь до бизнеса доходит быстро.



Так, популярностью у малого бизнеса пользовалась «Программа 1764», где ставка рассчитывается по формуле «ключевая+2 %». Есть гибридная программа, которая совмещает преимущества стимулирования кредитования от ЦБ и программы Минэкономразвития по постановлению 1764. В рамках нового направления поддержки малые промышленные предприятия могут получить кредит на развитие производства под 4 % годовых, средние — под 2,5 % годовых.

Игорь Петров, заместитель директор департамента среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Для компаний-импортеров действует программа, по которой можно получить в кредит под 5,25 % средства для реализации импортного контракта на ввоз приоритетной продукции согласно постановлению правительства № 895.



Если говорить об оформлении документов, то получение средств через специализированные фонды поддержки, конечно, требует больших усилий, тогда как сервисы банков позволяют минимизировать бюрократические аспекты. Например, в ПСБ предприятие без сбора бумаг и залогов может получить до 100 млн рублей на пополнение оборотных средств на 10 лет. Всего по двум документам предприятие может получить решение, которое формируется на основании открытых данных. Процесс одобрения финансирования занимает всего несколько часов.



— Почти все банки работают в этом направлении, — подчеркнул Игорь Петров. — Сейчас очень большая конкуренция в нашем сегменте: разрабатываются новые программы, многие сервисы уходят в онлайн.

В работе с Фондом развития промышленности для получения займов зачастую необходимо обеспечение. И на помощь клиентам в таком случае приходят банковские гарантии. ПСБ как аккредитованный банк предоставляет такой инструмент клиентам.

















Много новых названий





Претерпела изменения в прошлом году и сфера лизинга, традиционно снабжающая бизнес оборудованием и транспортом.

— Сейчас даже ковид кажется простым временем: да, нам пришлось уйти в онлайн, но у нас, по крайней мере, было что покупать и передавать в лизинг, — рассказывает Алексей Мятлик, руководитель дивизиона «Санкт-Петербург» компании «Балтийский лизинг». — В прошлом году, после массового ухода западных брендов и опустошения их складов, мы столкнулись с тем, что в определённый период нам нечего было предлагать, а клиент не понимал, что ему покупать. Алексей Мятлик рассказал, что еще в феврале прошлого года у компании было много заключенных договоров на импортное оборудование от западных поставщиков.



Алексей Мятлик, руководитель дивизиона «Санкт-Петербург» компании «Балтийский лизинг» Фото: предоставлено пресс-службой компании "Балтийский лизинг". Поделиться Поделиться





— Задача была вытащить эти деньги, так как мы понимали, что поставок не будет, — говорит Алексей Мятлик. — Надо отдать должное: все, кто представлял западные компании, сделали все возможное, чтобы эти авансы вернуть. Ничего личного — всем надо было выходить из ситуации. А потом и мы, и клиенты начали искать аналоги, подбирать варианты — и к сегодняшнему моменту мы видим, насколько удалось переориентироваться. Сложности с поставками из западных стран заставили пойти по двум направлениям: б/у техника и новые для нас рынки. Сейчас компания активно финансирует сделки с китайским оборудованием, техникой и транспортом. Раньше мы легче входили в длительные поставки, а сейчас немножко опасаемся, потому что есть негативный опыт, пытаемся подобрать формы оплаты, которые сократили бы риски вложения денег.

В результате год для «Балтийского лизинга» выдался неплохой: объем нового бизнеса по итогам 2022 года составил 107,2 млрд рублей, рост — 16,6 %. Основу по-прежнему составляет автотранспорт — на него пришелся 51 % сделок, 20 % — это строительно-дорожная техника. Далее идет сельхозтехника, усилился интерес к оборудованию.

— В рамках импортозамещения те, кто раньше не занимался производством, думают и об этом, а значит, — планируют приобретение оборудования, — пояснил Алексей Мятлик. — В Петербурге в число лидеров лизингового финансирования попали грузовой транспорт, машиностроение, металлургия.

Ростом закончился год и для компании «Интерлизинг». По словам Дмитрия Албегова, руководителя отдела универсального лизинга, объем продаж компании увеличился на 14 %. — Если брать промышленное оборудование, то локомотивом стали металлообрабатывающие предприятия: был большой спрос со стороны государственных структур, Министерства обороны, а также частных предприятий, которые работают в этой цепочке, — рассказал он. — Наблюдался спрос и со стороны пищевого производства и машиностроения.



Но сегодня очевидно, что основными выгодоприобретателями от текущей санкционной ситуации стали китайские производители.

— В страну хлынул поток китайских автомобилей, грузовиков, спецтехники и оборудования, — отмечает Дмитрий Албегов. — Я, наверное, каждую неделю узнаю новые марки, ведь там тысячи разных производителей. Поставщики из КНР все больше захватывают рынок, поэтому российским производителям нужно активнее развиваться в направлениях автомобилестроения и производства спецтехники, чтобы иметь возможность конкурировать с этой страной.

Дмитрий Албегов, руководитель группы универсального лизинга компании «Интерлизинг» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Он рассказал, что в текущей ситуации изменился подход к работе: если раньше клиент приходил с какими-то вариантами покупки, то сегодня требуется предложить ему готовое финансовое решение. Поэтому лизинговые компании сами по максимуму работают с поставщиками. Мониторинг ситуации в Китае происходит в режиме онлайн: надо смотреть, как привозят оборудование, готовы ли заводы его отгружать и т.п.



— У малого и среднего бизнеса нет возможности проводить полноценную экспертизу рынка, искать варианты, готовить пакеты документов. У них мало ресурсов для администрирования отношений с финансовыми институтами, — подчеркнул Дмитрий Албегов. — Для них самое важное — доступность финансирования. Поэтому в рамках экспресс-программы предварительное одобрение можно получить за 2 часа, и мы всего два дня проверяем поставщика: что за оборудование, соответствует ли это рынку, подтверждаем финансирование — и можно заключать сделку.



Алексей Мятлик дополнил: чаще всего клиенты комбинируют банковские кредиты и лизинг — в зависимости от того, какие выгоды несет тот или иной продукт. «Если 20 лет назад мы рассказывали, что такое лизинг и в чем его преимущества, то сейчас мы говорим, что надо сочетать разные варианты», — заметил он.

По низкой ставке Еще один источник финансирования компаний — государственные фонды, которые при соблюдении определенных условий предоставляют финансирование по ставкам, существенно отличающимся от банковских.

Например, Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга в прошлом году практически в два раза увеличил сумму выданных займов. Как рассказал директор фонда Евгений Шапиро, на конец 2022 года было одобрено займов на общую сумму 6 млрд 854 млн рублей, а к марту она выросла уже до 7,4 млрд рублей. Средствами фонда уже воспользовались около 100 предприятий из 20 отраслей, причем у некоторых по 3–4 займа, а у рекордсмена — 7.

Евгений Шапиро, директор Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Конечно, конкурировать с лизинговыми компаниями, которые способны профинансировать сделку за 72 часа, мы не можем. Но в пределах до трех месяцев предприятие получает одобрение займа, — говорит он. — Дальнейшее получение — уже вопрос согласования с советом директоров компании и решения банковских вопросов. Мы заключили соглашение с Газпромбанком и Сбербанком, чтобы, не сокращая процедуры проверки, они не ставили клиентов, получивших одобрение займа Наблюдательным советом, в конец очереди на кредитный комитет.



По его словам, есть грустная тенденция: в крупных госкорпорациях часто согласование займа по вертикали занимает слишком много времени, так как совет директоров собирается раз в несколько месяцев.

Из особенностей последнего времени Евгений Шапиро отметил: когда нарушилась логистика, некоторые страны стали требовать от предприятий практически полную предоплату.

— Деньги застревают, это ни для кого не секрет, и в Китае, и в Индии, риски для предприятий стали возрастать, — говорит он. — Поэтому мы напомнили компаниям про аккредитивную форму, которая использовалась десятилетиями. А условие раскрытия аккредитивов при расчетах простое — пересечение оборудованием таможенной границы России. Достаточно большое количество банков по-прежнему работают со SWIFT, по-прежнему доставляют аккредитивы и эту форму расчетов включают, потому что она сводит к минимуму риски и предприятия, и Фонда. Все-таки деньги у нас бюджетные, и объяснять, в каком банке какой страны они застряли, потом не хотелось бы.



В этом году планируется увеличить сумму выданных займов до объема не менее 3 млрд рублей. Это, по мнению Евгения Шапиро, закроет для предприятий основные потребности в финансировании с помощью дешевого ресурса со стороны города. Продолжил оказывать финансовую помощь предпринимателям в прошлом году и Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса —как часть инфраструктуры поддержки МСП «Мой бизнес. Санкт-Петербург», реализующий нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Как рассказала исполнительный директор Фонда Александра Питкянен, в 2022 году было заключено 488 договоров поручительства на общую сумму свыше 5,7 млрд. рублей. Тем самым было обеспечено финансирование в размере 13,2 млрд рублей. С начала 2023 года уже предоставлено 80 поручительств общим объемом свыше 1,2 млрд рублей. Размер кредитных средств, привлеченных под гарантийную поддержку Фонда, составил 2,7 млрд рублей, более чем в 1,6 раза превысив показатель 2022 года.

По ее словам, по программе микрофинансирования в 2022 году выдано 500 займов на общую сумму свыше 1,7 млрд рублей, рост составил свыше 30 %. Кроме того, в прошлом году Фонд оказал финансовую помощь 75 самозанятым гражданам Санкт-Петербурга — 29 млн рублей. Очевидно, что объемы поддержки будут расти, т.к. с начала 2023 года Фонд уже предоставил 64 займа на сумму 235 млн рублей.



— В настоящий момент Фонд продолжает предоставлять поручительства по кредитным обязательствам субъектов МСП в размере до 100 млн рублей, но не более 50 % от суммы кредита или банковской гарантии, — рассказывает Александра Питкянен. — Размер вознаграждения составляет 0,75 % от суммы поручительства для действующего бизнеса и 0,5 % годовых — для начинающих предпринимателей, а также для компаний, производящих и продающих защитные и дезинфицирующие средства, спецодежду и медицинские изделия.



Она напомнила, что по программе микрофинансирования Фонд выдает займы до 5 млн рублей субъектам МСП Санкт-Петербурга, включая начинающих предпринимателей, под процентную ставку 1–5 % годовых в зависимости от вида деятельности компании на срок до двух лет. При этом заем начинающему бизнесу в размере до 1 млн рублей, а также до 500 тыс. рублей для самозанятых можно получить без залогового обеспечения, — достаточно поручительства физических лиц, отметила Питкянен.

Также с 2020 года Фонд предоставляет антикризисные займы без залогового обеспечения для поддержки и возобновления деятельности. Процентная ставка для производственных предприятий составляет 3 % годовых, для предприятий прочих видов деятельности — 5 %. Для субъектов МСП, внесенных в реестр участников программы «Городской акселератор 2022» и являющихся производственными предприятиями, ставка — 2 % годовых, для остальных — 4 %.



Кроме того, с 1 марта 2023 года возобновилась востребованная в 2022 году программа предоставления займов субъектам МСП сферы обрабатывающего производства под поручительство не менее двух физлиц в размере до 5 млн рублей под 1 % годовых.

Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»