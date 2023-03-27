Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Утром 27 марта на набережной проспекта Обуховской Обороны завалился на левый борт и стал тонуть плавучий ресторан-дебаркадер «Серебряный кит». Раз уж никто не пострадал, можно констатировать: мало кто пожалеет о нем, кроме владельцев, — ведь конструкция не вдохновляла ни жителей, ни администрацию.



По предварительной версии, сваи, на которых стоит дебаркадер, повредил ледоход. Сейчас на месте происшествия находится транспортная прокуратура — она проверит, как исполнялось законодательство о безопасности при его эксплуатации. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», работают и сотрудники МЧС: после подводного обследования будет принято решение — поднимать кита сейчас или подождать, пока Нева освободится ото льда окончательно. Уплыть он не может, так как закреплен, нефтепродукты в реку тоже не уходят, взяться им неоткуда.



Судно, по последней официальной информации, принадлежит ООО «Фарсэй». Совладелец компании Эльдар Ашуров (у него доля в 10%) рассказал, что в настоящее время оно находится на консервации. По его информации, в момент затопления дебаркадер пустовал: на нем не было людей.



«Объект законсервирован, и его должны были отгонять, но зима была», — рассказал Ашуров.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Откуда взялся

Плавучий развлекательный комплекс спроектировали и построили в 2001 году. Изначально он должен был ходить по Москве-реке, но власти столицы в начале нулевых как раз закрутили гайки для такого рода сооружений. Тогда владеющая дебаркадером компания «Фарсэй» перевезла его в Петербург, чтобы открыть внутри ресторан «Серебряный кит».



Как сообщил «Фонтанке» один из авторов проекта, Владимир Кузьмин, это несамоходный плавучий объект, дебаркадер, который по закону должен проходить необходимые согласования.

«Так как такие объекты стоят на водной глади, при строительстве они проходят согласование, речного регистра в данном случае. Регламентация их установки определяется городскими властями, — отмечает он. — Когда его устанавливали здесь [в Петербурге], владельцы получали разрешение на установку в конкретном месте с конкретным причальными сооружениями. Когда-то, когда мы делали первые итерации, это все было сделано для Москвы. Потом еще раз это было сделано для Санкт-Петербурга».



В 2005 году дебаркадер должен был пришвартоваться к набережной Лейтенанта Шмидта, но она охраняется ЮНЕСКО, поэтому поставить туда «кита» не разрешили. В 2007 году горожане могли видеть его у Летнего сада, но по итогу и там ему не нашлось места, как, впрочем, и на Выборгской набережной, и на набережной Кутузова.



Гонимая отовсюду «рыба-кит» на какое-то время исчезла из поля зрения и появилась только в 2018 году на проспекте Обуховской Обороны с пятилетним договором аренды участка напротив парка имени Бабушкина (действующим с 2016 года).



«Я с 2006 года не имею контактов с этим объектом. С удивлением обнаружил, что он выплыл в 2018 году, и очень обрадовался», — вспоминает Кузьмин.

Однако даже с документом на руках ресторан, по наблюдениям местных, так и не заработал. Жители Невского района от соседства с ним были не в восторге. В августе 2021 года депутат Романов написал, что получил «тысячи обращений петербуржцев», недовольных объектом. Парламентарий обратился в Генпрокуратуру и получил ответ: ресторан лишился договора аренды и в ближайшее время может быть демонтирован.



В сентябре 2022 года на сайте бесплатных объявлений появилось объявление о продаже многострадального объекта за 35 млн рублей. Впрочем, было ли оно размещено настоящими хозяевами «Серебряного кита», неизвестно.

Как у «Фарсэя» требовали денег за стоянку

Договор аренды между компанией и «Мостотрестом», позволяющий фирме использовать участок набережной, истек 8 сентября 2021 года. С тех пор власти пытаются взыскивать с юрлица долги по аренде и средства за незаконное обогащение.

Как сообщили «Фонтанке» в «Мостотресте», «Фарсэй» задолжал за аренду в период с августа 2020 года по 8 сентября 2021-го. В ноябре того же года Арбитражный суд Петербурга по иску бюджетного учреждения взыскал с фирмы 2,3 млн рублей долга и почти 800 тысяч рублей неустойки.



Сейчас в судах рассматриваются еще два дела: в петербургском арбитраже «Мостотрест» пытается получить с компании средства за неосновательное обогащение — за пользование участком набережной с 9 сентября по 13 декабря 2021 года. Кроме того, ГБУ подало в начале 2023 года иск в столичный арбитраж. Исковые требования те же — взыскание неосновательного обогащения, но уже за период с 14 декабря 2021 года по 16 января 2023 года. ГБУ требует с ответчика 2,45 млн рублей и 135,5 тысяч рублей процентов. Иск уже принят к производству, заседание назначено на 15 мая.



Ранее отсудить денег за пользование набережной пытался и сам Смольный. Дело в том, что комитет имущественных отношений передал «Мостотресту» право управления участком набережной Невы «Сад «Куракина дача» — Шлиссельбургский мост» только в июле 2017 года, а пришвартовался там «кит» раньше. Так что КИО в начале 2022 года подал иск на 890 тысяч за пользование участком с сентября 2016 года по конец марта 2017-го. Однако суд отказал комитету из-за пропуска сроков исковой давности.

Кроме того, от компании также требуют демонтировать все инженерные коммуникации. В иске содержится требование запретить «Фарсэю» использовать участок набережной в отсутствие договора.

Почему город указал на дверь

Компания еще в 2019 году обращалась с просьбой продлить договор аренды до июля 2026 года. Отрицательное решение, как пояснили в ГБУ, вынесли из-за позиции комитета по градостроительству и комитета по охране памятников о несоответствии облику города.



Аукцион на заключение нового договора или пролонгация старого невозможна, так как «Фарсэй» заключал аренду на основании предоставления госпреференции и по решению УФАС. «После окончания действия договора ООО «Фарсэй» не обращалось с заявлением о предоставлении государственной преференции на заключение договора аренды; документы в компетентные органы для решения вопроса о предоставлении преференции не направлялись», — добавили в «Мостотресте».

Кроме того, предоставление набережной в аренду по госпреференции сейчас уже невозможно в принципе, так как УФАС больше не согласовывает такой способ передачи имущества в аренду.

Наконец, этот участок набережной в ближайшее время вообще не планируется передавать предпринимателям, так как в будущем там планируется ремонт.

Кто владельцы

80% компании «Фарсэй» принадлежат семье Ашуровых, которая в 2016 году упоминалась РБК в материале о «королях» уличной торговли в Москве — наряду с Годом Нисановым, Зарахом Илиевым, а также с семьями Исаковых и Захаряевых.



Судя по данным СПАРК, у представителей фамилий Ашуровых, Исаковых и Захаряевых по-прежнему есть точки соприкосновения или в данном случае — совладения. Например, компании «Мегаполис-77» и «НИИС». Помимо них Ашуровым принадлежат банкетный зал «Наполеон» и гостиница «Фортис» в ТК «Дубровка», с которым связывают интересы Нисанова.



Возможно, при создании дебаркадера Ашуровыми двигало желание занять свою нишу на столичном рынке речных прогулочных и развлекательных судов, однако власти Москвы в тот момент взялись за его регулирование. А в 2009 году группа компаний Илиева и Нисанова «Киевская площадь» в рамках принятой мэрией программы пассажирских перевозок с использованием водного транспорта вложилась во флотилию Radisson Royal и заняла этот сегмент. Повторить их успех в Петербурге никому не удалось.



Ирина Корбат, Евгения Горбунова,

«Фонтанка.ру»