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    В Петербурге продают многострадальный ресторан-дебаркадер в виде кита

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    Предложение о продаже ресторана-дебаркадера появилось на сайте бесплатных объявлений. Речь идет о многострадальном плавучем объекте, который с начала нулевых не мог найти места в Петербурге. Продавец просит за него 35 млн рублей.

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    Заведение, которое так и не начало работать, должно было размещаться в Москве в 2000-х годах. Но то было неподходящее время для таких смелых проектов, в столице с таким боролись. Поэтому «Серебряного кита» перевезли в Петербург. Здесь его достраивали на «Северной верфи», после чего «таскали» по городу. Он успел побывать на набережных Лейтенанта Шмидта, Кутузова и Выборгской. Позднее «Рыба-кит» пропала, а вернулась уже к набережной возле проспекта Обуховской Обороны. Петербуржцы неоднократно писали, что вид дебаркадера их раздражает.

    Последние изменения в судьбе «Серебряного кита» фиксировались летом прошлого года, когда плавучий ресторан лишился аренды и оказался под угрозой демонтажа. Подробнее можно прочитать об этом на «Фонтанке».

    Автор объявления, появившегося в среду, пишет, что на дебаркадере длиной 65 метров и шириной 14 метров практически все новое, но ввиду отсутствия эксплуатации требуется ремонт. Продавец попросил ради любопытства его не беспокоить. Модератор сайта отклонил объявление по неизвестной причине.

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