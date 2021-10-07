«В целях устранения указанных нарушений Санкт-Петербургским транспортным прокурором 15 сентября 2021 г. генеральному директору ООО «Фарсэй» внесено представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования будет решен вопрос о наличии основания для обращения в суд с исковым заявлением к данному обществу о понуждении демонтажа судна», — говорится в ответе Генпрокуратуры.



«Мостотрест» 10 сентября обратился к собственнику с требованием освободить участок в течение 10 дней, но этого так и не случилось. В середине сентября была инициирована проверка возможных нарушений на объекте. Было установлено, что судно стоит без дела, воду не загрязняет, но у его владельцев отсутствует документация, подтверждающая безопасность эксплуатации сооружения. Кроме того, техническое состояние якорных и швартовых устройств судна было признано негодным, а его эксплуатация запрещена.



Несмотря на то что в продлении аренды набережной было отказано, договор водопользования действует до сентября 2022 года. Однако комитету по природопользованию не поступила отчетность о выполнении плана водоохранных мероприятий, а также не внесена плата за пользование водоохранной зоной за второй квартал 2021 года.



Заведение, которое сейчас не функционирует, должно было плавать по Москве-реке в 2000-х годах. В столице в то время боролись с такими объектами, поэтому владеющая им компания «Фарсэй» перевезла ресторан в Петербург. Сначала «Серебряного кита» достраивали на «Северной верфи», после чего он несколько раз сменил месторасположение, успев побывать на набережных Лейтенанта Шмидта, Кутузова и Выборгской. Позднее «Рыба-кит» пропала, а вернулась уже возле проспекта Обуховской Обороны.



В социальных сетях жители Невского района неоднократно писали, что вид «Серебряного кита» их, мягко говоря, раздражает. Однако участок Невы, где располагается ресторан, находится вне границ зон объектов культурного наследия, поэтому согласовывать габариты и внешний вид плавучего объекта там не требуется. В минувшем августе депутат Романов написал, что получил «тысячи обращений петербуржцев», недовольных объектом.

