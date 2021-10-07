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«Серебряный кит» пошел ко дну. Плавучий ресторан лишился аренды из-за нарушений, так и не начав работать

Ресторан «Серебряный кит» лишился аренды в Петербурге из-за нарушений

Плавучий ресторан «Серебряный кит», который стоит на Неве напротив Парка им. Бабушкина на проспекте Обуховской Обороны, лишился договора аренды и в ближайшее время может быть демонтирован. Об этом сообщается в ответе Генеральной прокуратуры РФ на обращение депутата Госдумы из Петербурга Михаила Романова, который он получил в начале октября.

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В документе сказано, что городской комитет имущественных отношений и СПб ГБУ «Мостотрест» в апреле и сентябре направляли в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти исковые заявления о взыскании с владельца ресторана, ООО «Фарсей», 2,9 млн рублей и 1,3 млн рублей задолженности по арендной плате. Часть набережной реки Невы между спусками напротив парка была предоставлена в сентября 2016 года. Срок действия договора истек 9 сентября 2021 года, а в продлении аренды набережной было отказано.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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«В целях устранения указанных нарушений Санкт-Петербургским транспортным прокурором 15 сентября 2021 г. генеральному директору ООО «Фарсэй» внесено представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования будет решен вопрос о наличии основания для обращения в суд с исковым заявлением к данному обществу о понуждении демонтажа судна», — говорится в ответе Генпрокуратуры.

«Мостотрест» 10 сентября обратился к собственнику с требованием освободить участок в течение 10 дней, но этого так и не случилось. В середине сентября была инициирована проверка возможных нарушений на объекте. Было установлено, что судно стоит без дела, воду не загрязняет, но у его владельцев отсутствует документация, подтверждающая безопасность эксплуатации сооружения. Кроме того, техническое состояние якорных и швартовых устройств судна было признано негодным, а его эксплуатация запрещена.

Несмотря на то что в продлении аренды набережной было отказано, договор водопользования действует до сентября 2022 года. Однако комитету по природопользованию не поступила отчетность о выполнении плана водоохранных мероприятий, а также не внесена плата за пользование водоохранной зоной за второй квартал 2021 года.

Заведение, которое сейчас не функционирует, должно было плавать по Москве-реке в 2000-х годах. В столице в то время боролись с такими объектами, поэтому владеющая им компания «Фарсэй» перевезла ресторан в Петербург. Сначала «Серебряного кита» достраивали на «Северной верфи», после чего он несколько раз сменил месторасположение, успев побывать на набережных Лейтенанта Шмидта, Кутузова и Выборгской. Позднее «Рыба-кит» пропала, а вернулась уже возле проспекта Обуховской Обороны.

В социальных сетях жители Невского района неоднократно писали, что вид «Серебряного кита» их, мягко говоря, раздражает. Однако участок Невы, где располагается ресторан, находится вне границ зон объектов культурного наследия, поэтому согласовывать габариты и внешний вид плавучего объекта там не требуется. В минувшем августе депутат Романов написал, что получил «тысячи обращений петербуржцев», недовольных объектом.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (5)

killbeachtrash
Люди наивные. Любой бизнес не подконтрольный в том или ином в виде разным гос.структурам в России априори не нужен. Какие там рабочие места ? Какое это имеет значение ? "Спорт-палас" например и еще куча закрыто , закрывается и снесено всякими "Центрами по эффективному управлению недвижимостью". В ноги бы людям поклониться, что они бизнес организовали, рабочие места людям дали...да кому это надо ! Так и живем.
SKPTM
дипутатъ Романов?
Получил ТЫСЯЧИ обращений?
Сказал бы сразу что миллион! )))
SU LUX INN
очередной позор Властей! ставят Палки достойному бизнесу, выдавливают Успешных за границу! вот и Мой любимый ресторан решили Закрыть! но дудки, не Дождетесь!
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