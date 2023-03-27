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    «Серебряный кит» не испачкал Неву. К нему съезжаются водолазы

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Экстренные службы 27 марта продолжают работу на месте частичного затопления плавучего ресторана «Серебряный кит» на проспекте Обуховской Обороны.

    Как сообщает корреспондент «Фонтанки», прибыла машина водолазной службы.

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    В пресс-службе комитета по природопользованию «Фонтанке» пояснили, что аварийные службы комитета также выезжали на место для оценки ситуации. Бригада ГКУ «Пиларн» нефтепродуктов не обнаружила.

    Утром 27 марта горожане заметили, что «Серебряный кит» начал уходить под воду. В городском ГУ МЧС рассказали, что дебаркадер не эксплуатируется, людей на нём не было, никто не пострадал. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    «Фонтанка» еще осенью 2022 года писала, что плавучий ресторан, который так и не смог найти себе место в Петербурге, выставлен на продажу. Продавец просил 35 млн рублей. В 2021 году дебаркадер лишился аренды и оказался под угрозой демонтажа.

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    РесторанЗатоплениеПлавучий ресторан
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