«Серебряный кит» не испачкал Неву. К нему съезжаются водолазы

В пресс-службе комитета по природопользованию «Фонтанке» пояснили, что аварийные службы комитета также выезжали на место для оценки ситуации. Бригада ГКУ «Пиларн» нефтепродуктов не обнаружила.



Утром 27 марта горожане заметили, что «Серебряный кит» начал уходить под воду. В городском ГУ МЧС рассказали, что дебаркадер не эксплуатируется, людей на нём не было, никто не пострадал. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.

