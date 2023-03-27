Многострадальный плавучий ресторан «Серебряный кит» ушел под воду левым бортом

Плавучий ресторан «Серебряный кит», стоявший напротив парка имени Бабушкина на проспекте Обуховской Обороны, «спрыгнул» со свай и нырнул в воду. Об этом 27 марта «Фонтанке» сообщил читатель.
Дебаркадер накренился на левый борт и, вероятно, зачерпнул немало воды из Невы. На месте находятся сотрудники МЧС.
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«Фонтанка» еще осенью 2022 года писала, что плавучий ресторан, который так и не смог найти себе место в Петербурге, выставлен на продажу. Продавец просил 35 млн рублей. В 2021 году дебаркадер лишился аренды и оказался под угрозой демонтажа.