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    Прокуратура начала проверку в связи с затоплением «Серебряного кита» в Неве

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    Северо-Западная транспортная прокуратура разбирается с затоплением плавучего ресторана «Серебряный кит» в Санкт-Петербурге. Очевидцы рассказывают «Фонтанке», что на месте работают экстренные службы.

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    По факту происшествия организована проверка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта, информирует 27 марта прокуратура в своём телеграм-канале.

    Северо-Западная транспортная прокуратура

    Как сообщили «Фонтанке» в городском ГУ МЧС, дебаркадер не эксплуатируется, людей на нём не было. Никто не пострадал.

    С утра горожане пишут «Фонтанке» и в соцсетях о том, что «Серебряный кит» начал уходить под воду.

    «Фонтанка» еще осенью 2022 года писала, что плавучий ресторан, который так и не смог найти себе место в Петербурге, выставлен на продажу. Продавец просил 35 млн рублей. В 2021 году дебаркадер лишился аренды и оказался под угрозой демонтажа.

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    РесторанЗатопление
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