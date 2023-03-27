Прокуратура начала проверку в связи с затоплением «Серебряного кита» в Неве

Северо-Западная транспортная прокуратура разбирается с затоплением плавучего ресторана «Серебряный кит» в Санкт-Петербурге. Очевидцы рассказывают «Фонтанке», что на месте работают экстренные службы.

По факту происшествия организована проверка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта, информирует 27 марта прокуратура в своём телеграм-канале .

Как сообщили «Фонтанке» в городском ГУ МЧС, дебаркадер не эксплуатируется, людей на нём не было. Никто не пострадал.



С утра горожане пишут «Фонтанке» и в соцсетях о том, что «Серебряный кит» начал уходить под воду.

