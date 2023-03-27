«Серебряный кит» стал тонуть в Неве из-за повреждения понтона. Виноват лёд

Подробности ЧП с плавучим рестораном «Серебряный кит» в Петербурге 27 марта сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. Причиной стала сложная ледовая обстановка: сейчас Нева постепенно очищается, и по ней идут льдины.



По предварительным данным, «подтопление неэксплуатируемого дебаркадера» произошло «из-за повреждения понтона в результате ледовой обстановки». Это случилось сегодня около половины восьмого утра.

