«Серебряный кит» стал тонуть в Неве из-за повреждения понтона. Виноват лёд

Подробности ЧП с плавучим рестораном «Серебряный кит» в Петербурге 27 марта сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. Причиной стала сложная ледовая обстановка: сейчас Нева постепенно очищается, и по ней идут льдины.
По предварительным данным, «подтопление неэксплуатируемого дебаркадера» произошло «из-за повреждения понтона в результате ледовой обстановки». Это случилось сегодня около половины восьмого утра.
Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено — «Фонтанка» уже писала об этом со ссылкой на другие ведомства.
ГУ МЧС также работает на месте происшествия. Спасатели контролируют процесс, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе управления. Вероятно, есть проблемы с понтонами. Воду дебаркадер не набирает, он закреплён у берега и уплыть не может. Точные причины подтопления выясняются, рассмотреть конструкции мешает лёд.
Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта. Для координации действий спецслужб и правоохранительных органов на место выехал Санкт-Петербургский транспортный прокурор Денис Шевченко. «Ситуация находится на контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова», — отмечается в сообщении.