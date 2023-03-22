Петербургу нужна «конная реформа»

«Петербург сложно представить без конных экскурсионных прогулок» — так полагают многие. Одновременно это порождает и большой вопрос — а нужны ли городу прогулки на лошадях в том виде, в каком они есть сейчас?

Давайте попробуем разобраться чем же для нашего города являются лошади на проезжей части и тротуарах? На мой взгляд ситуация сегодня такова. Во-первых, повозки, запряженные лошадьми, вызывают откровенное раздражение у автомобилистов, так как создают помехи и опасные ситуации в интенсивном городском трафике. Во-вторых, внешний вид лошадей и уровень конных экипажей в редком случае вызывает восторг, а в большинстве своем жалость как у горожан, так и у туристов, которые после посещения Санкт-Петербурга оставляют критические отзывы в различных информационных каналах.



Сегодня я поднимаю эту тему, поскольку в последнее время число неприятных и тревожных случаев, связанных с каретами и лошадьми, возросло. Об этом уже много говорилось, однако, принятые полумеры не решают ни вопрос туристического имиджа города, ни безопасности на дорогах, и уж точно, никах не защищают лошадей от безответственного к ним отношения.



Долгое время сфера «гужевого туризма», прямо скажем, игнорировалась городом: ни единых правил, ни какого-то ни было регулирования деятельности «лошадников», ни надзора и контроля. Классический «серый бизнес».



А такой подход порождает проблемы: то карета врежется в машину, то кобыла кого-то покусает, то нетрезвый всадник (или всадница) спровоцирует дорожное происшествие. А это, прежде всего, бьет по туристическому имиджу нашего города и «подставляет» всю отрасль под полный запрет. Я не говорю уже о самом очевидном: в каких, порой, «нечеловеческих» условиях трудятся сами лошади!

Однако, помимо тотального невнимания к этой теме, причина происходящего отчасти кроется в правовой неопределенности.

С одной стороны, гужевой транспорт — самостоятельный участник дорожного движения и полностью подчиняется правилам дорожного движения. В связи с чем, на лошадях можно передвигаться по любой из улиц города. Какое-либо регулирование в данной сфере на уровне города затруднено, что приводит практически к ее неуправляемости. Единственный документ на этот счет издан еще в 1999 году и утверждает перечень магистралей, на которых запрещается движение гужевого и верхового транспорта. Но, простите, спустя десятилетия интенсивность городского транспорта увеличилась в разы, а, соответственно, нахождение лошадей на дорогах стало представлять еще большую опасность!



С другой стороны, оказание услуг по прокату лошадей не требует получения лицензии. При этом катание на лошадях осуществляется для развлечения публики, относится к использованию животных в культурно-зрелищных целях, т.е. не имеет своей главной целью использование лошади в качестве перевозочного (транспортного) средства. И тогда по смыслу оказания услуги она подпадает под действие закона «Об ответственном обращении с животными», и в таком случае должна оказываться либо в местах содержания животных, либо в специально предназначенных для этого зданиях и сооружениях, либо на обособленных территориях. Таким образом, на свободное передвижение лошадей в целях конных прогулок установлен запрет. Кроме того, при использовании животного в культурно-зрелищных мероприятиях действует ряд запретов, обеспечивающих защиту животных от жестокого обращения.



Как бы то ни было, правовое регулирование и ПДД, и вопросов, связанных с порядком использования животных в развлекательных целях, осуществляется на федеральном уровне. А корректировка федерального законодательства — это небыстрая история.

Однако, инициировать внесение изменений в ПДД в части ограничения движения гужевого транспорта, безусловно, необходимо. И мы выйдем с таким предложением. Надеюсь, в этом меня поддержат и другие депутаты. Но я не сторонник тотального запрета и считаю, что во всем должен быть найден разумный компромисс.



Конечно, запрет отрасли конных экскурсий в Петербурге решит проблему для города. Нет лошадей — нет и проблем. Но не ударит ли это по туристической привлекательности северной столицы? Не останутся ли без работы десятки (или сотни) людей? И куда денутся лошади, оставшиеся без работы? И главный вопрос — выиграет ли от такого запрета наш город? Думаю, вряд ли.

Поэтому второй, более сложный путь — это понять, что конные прогулки являются частью «петербургского бренда», некой особенной «фишкой» нашего города, олицетворяющей связь эпох. К тому же, такая прогулка по карману многим туристам и дарит невероятные воспоминания о нашем городе и его истории.



И тогда наша общая задача — привести отрасль в гавань закона и порядка. Ради безопасности самого города, так и для самой сферы. Уверен, ситуацию в корне можно изменить, если взять этот вид деятельности под особый контроль. Но для этого надо понять кого именно и в чем конкретно контролировать.

Поделюсь своим видением организации этой работы.



В первую очередь необходимо понять, кто и зачем выводит лошадей на городские площади и улицы. Поговорить с людьми, которые заняты в этом бизнесе. Такой аудит будет также полезен с точки зрения проверки соблюдения ветеринарных норм содержания лошадей и условий их использования.

Также мы можем и должны повлиять на такие вещи как: внешний вид конных экипажей, маршрут, безопасность и стоимость поездки, условия содержания животных и т.д. Теперь по порядку.

1. Лошади и кареты не должны двигаться хаотично и создавать хаос на дорогах Петербурга. Необходимо разработать и утвердить единый конно-туристический маршрут с единой таксой и расписанием (с учетом интенсивности автомобильного движения), определить прогулочные часы, в том числе и в период белых ночей, когда, думаю, каждый захочет прокатиться в карете по пустым набережным и полюбоваться видами Петербурга.



2. Важно, чтобы люди, занятые в этой сфере, имели не только желание заработать, но и обладали квалификацией и имели определенный правовой статус — как для собственной безопасности, так и для защиты прав клиентов. То есть, эта сфера должна стать лицензируемой.

3. Нужно защитить и самих лошадей — следить за их физическим состоянием. Они должны иметь чипы, как в ветеринарных целях, так и для контроля пройденного расстояния в день. Если расстояние превышено — экипаж снимается с маршрута, а лошадь идет отдыхать. Лошадь — это не раб и не средство для наживы!

4. Ввести дресс-код для кучеров. Внешний вид конного экипажа должен быть приведен к единому стилю и представлять собой городской бренд. Даже извозчики в дореволюционном Петербурге были в одинаковых кафтанах и цилиндрах! В конце концов, это просто красиво!



В мире есть города, которые пошли по этому пути и, несмотря на появление современных стилизованных под экипажи экскурсионных электрокаров, остаются верны своему историческому наследию. Например, Вена, Нью-Йорк, города Баварии. Здешние жители привыкли к этому явлению: автомобилисты с уважением относятся к «живому виду транспорта», не обгоняют и не сигналят, дабы не напугать лошадь. А сами лошади ухожены, экипажи имеют свои номера, находятся на определенных стоянках старта и финиша маршрута, где есть необходимые условия как для экскурсоводов, так и для лошадей.



Однако, чтобы бизнес конных экскурсий вышел из серой зоны и встал на четыре ноги, попытка возложить на него все обязательства в одностороннем порядке не приведет к желаемому результату. На первом этапе город должен оказать ощутимую поддержку компаниям-операторам и стать активным участником процесса. А это значит, в первую очередь, определить возможные места стоянок экипажей, включить конные маршруты в городскую туристическую маршрутную сеть и обеспечить их медиа-продвижение, провести для компаний-операторов конных прогулок обучающие тренинги по безопасности и оказанию первой медицинской помощи, включить оказание услуг по проведению конных экскурсий в перечень субсидируемых и т.д.



В качестве одного из этапов «конной реформы» я бы предложил проведение городского конкурса на право оказания услуг по организации конных экскурсионных поездок. В качестве условий конкурса к участникам должны быть предъявлены такие требования как: наличие современных конюшен и обеспечение должного ухода за лошадьми, наличие технически исправных карет и иного оборудования, застрахованные экипажи, обученные гиды, соответствие утвержденному городом стилю экипажа и дресс-коду.

Считаю, что такой конкурсный формат выгоден для обеих сторон: и для города и для организатора конных экскурсий.

Очевидные плюсы для города — упорядочивание деятельности по оказанию туристических услуг с использованием гужевого транспорта: определение единых правил перевозок граждан, стандартов качества, а главное — безопасности оказываемых услуг, понятное ценообразование и контролируемость данного вида деятельности. Для бизнеса — гарантии стабильности своего дела в условиях долгосрочного права оказания услуг. В целом это даст нужную синергию для развития туристической отрасли и повышения туристического имиджа.



И в этом сотрудничестве огромный заработок для бюджета не самоцель. Но я убежден, что при должном внимании и усилиях, данная сфера услуг выйдет на новый уровень, который действительно заслуживает наш город-музей под открытым небом.



Благодарю вице-губернатора Санкт-Петербурга Пиотровского Бориса Михайловича за внимание к этой теме. Надеюсь, что наше первое совместное совещание дало толчок к решению проблемы и заинтересованные комитеты уже готовят свои предложения для урегулирования деятельности по оказанию услуг перевозки гужевым транспортом.

Павел Крупник

