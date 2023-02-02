Помочь Максу и спасти троих. О том, что ждет обидевших мальчика без ног

Видео с издевательствами над безногим парнем в петербургской школе стало поводом для уголовного дела. Депутат петербургского Законодательного собрания Павел Крупник, некогда сам состоявший на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, разобрался в этой истории и обращается к главе Следственного комитета России генералу Бастрыкину.

Уважаемый Александр Иванович, понимаю, что действую вне правил, но абсолютное отсутствие времени заставляет меня обратиться к вам именно таким образом. На кону судьба трех молодых людей, совсем мальчишек.

Посмотрев видео, легко можно впасть в ярость, меня тоже оно поразило, не скрою. Поэтому я решил разобраться. Ведь как так? Если безногого парня из Донбасса обижают в Петербурге, значит, кто в этом городе живет? Нелюди? Посмотрев ночью это видео, я с утра поехал спасать Максима, а сейчас обращаюсь за помощью по поводу трех ребят, участвовавших в съемке.

Конечно, парнишка не из ДНР. Он наш, питерский. Я его еще с открытия скейт-парка на Введенской улице помню. Это классный малый, и, поверьте, его ждет большое будущее. Он не только спортсмен-скейтбордист. Каждое утро, превозмогая все сложности, встает с постели, надевает протезы и бежит гулять с собакой. И с мамой ходит в магазин, помогая нести продукты. Представьте, ему эти протезы в местах соприкосновения кожу до крови натирают. Но хорошо, что они хотя бы есть. Мама его с двух лет растила одна. Она тоже самоотверженная, храбрая женщина, которая пытается выбить квоты у государства на новые «ноги», организм ведь растет, требуется замена. А стоят они больше двух миллионов. Ему ведь нужны особые, спортивные. Но эти протезы для Макса — всё.

Буллил Макса на видео подросток из восьмого класса, рядом были еще двое. Он один из шести детей в семье. Сестры умницы и олимпиадницы, а ему потяжелее. Но он добрый, просто с ним разговаривать нужно, развивать таланты. А вместо этого его за небольшой проступок хотят распять. Накануне человек 10–12 уже приходили к домам обидчиков, били ногами в двери. Хотели наказать того, кто издевается над ребенком-инвалидом. Кто-то выложил адреса и телефоны в сеть — и закрутилось. Насилие порождает насилие. В среду всех участников привезли в здание ГСУ СК на Мойке. Были там трое мальчишек, которые буллили, с родителями и сам Макс с мамой. Брали объяснения. Ребята друг с другом уже помирились, претензий друг к другу не имеют, записали извинения за свой поступок на камеру.

Я приехал в школу и говорил с самими ребятами, с родителями и директором. Мне было очень важно посмотреть им в глаза, понять, что побудило на этот поступок. Заводила уже состоит на учете в полиции, он непростой, но очень хороший парень. А если дать ход уголовному делу, то его судьба точно пойдет по кривой. У СК своя работа, но не заслужили пацаны того, чтобы им ломали жизнь. Дальше что? Специнтернат, потом тюрьма. Стоит только подростку попасть в эту систему, она его прожует и выплюнет. Не исправляет исправительная система, кто бы что ни говорил.

У меня есть отличный пример из жизни. Я сам был на месте этого мальчика в 14 лет, но инспектор по делам несовершеннолетних увидела во мне потенциал, увидела человека, который не хочет становиться преступником. Я, конечно, тоже старался, делами доказал, что меня можно снять с учета. А вот товарищу моему с соседней улицы попался другой инспектор. И он сделал все для того, чтобы тюрьма стала будущим моего сверстника.

Дети жестоки, вспомните себя в детстве. Мы тоже могли неудачно шутить, а порой стукнуть кого-нибудь линейкой. И с нами тоже учились дети с особенностями, которым иногда незаслуженно доставалось. Худшее, что можно предпринять в этом случае, — проявлять ответную агрессию, множить ненависть. Этими детьми нужно заниматься — родителям, школе, обществу, их нельзя оставлять одних. Станьте теми, кто их услышит, чаще общайтесь, помогайте выходить из этого сложного возраста, когда интернет и телевидение делают все возможное, чтобы таких случаев было больше. Я уверен, что можно без уголовного дела сделать так, чтобы с этими ребятами такого больше не повторилось. Готов взять их под свое поручительство.

