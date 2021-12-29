Ангел с Невского проспекта: улетел, но сможет ли вернуться?

Уверен, многих, включая меня, эта светлая фигурка заставила улыбнуться, задуматься о хорошем, что особенно актуально перед Новым годом. Но ночью ее демонтировали.

Этот ангел показался мне чистым, симпатичным, очень петербургским. Любой человек, который посмотрит на эту маленькую фигуру, только улыбнется и, может быть, вспомнит о своем ангеле-хранителе.

Сейчас тяжелое время, когда мало что вызывает у нас улыбку, положительные эмоции. Многие вместо приятных предновогодних хлопот думают, как передать праздничные гостинцы для своих близких в красные зоны больниц. Ежедневно люди в нашем городе теряют родных. Каждый погружен в свои заботы. И тут вдруг такой маленький лучик положительных эмоций! Даже символично, что он появился перед Новым годом.



Я обращаюсь к тем службам, которые демонтировали этого ангела, к рядовым сотрудникам, для которых это просто работа. Давайте обращать внимание на те проблемы, которые действительно являются таковыми и волнуют всех горожан, требуют пристального внимания и немедленной реакции: прорывы труб, поломки электросетей, уборка снега и многое другое. Давайте все-таки отходить от формальной логики. Стоит иногда проявить какую-то гибкость, креативность, подумать, оценить реакцию общественности.

Меня однажды тронуло, когда сотрудники ГИБДД на 8 Марта раздавали цветы автомобилисткам. Руководство могло бы отчитать этих энтузиастов, потому что «не по форме, не по уставу». Тут не поспоришь, но как приятно было женщинам и другим участникам движения!

С другой стороны, возможно, ангел был ненадежно закреплен и при сильном ветре мог свалиться кому-нибудь на голову. Если он мог угрожать безопасности пассажиров, ожидающих транспорт, тут нет вопросов. И не стоит огульно критиковать комитет по транспорту, как это начали делать многие телеграм-каналы. Доходит до абсурда, когда чиновников транспортного блока ругают за уборку снега. Сейчас это модно. Уверен, не найдется ни одного критика, готового взять на себя ответственность за потенциальный несчастный случай.



Я бывал в разных столицах мира, и везде есть свои визитные карточки, которые прошли путь от каких-то нарушений до брендов города. В Брюсселе это Писающий мальчик, в польском Вроцлаве — гномы, в Праге — скульптуры младенцев, в Риге — бременские музыканты, в Петербурге — Чижик-пыжик. Ангел точно может составить ему компанию, просто для него нужно найти подходящее безопасное место, откуда он мог бы радовать всех — и петербуржцев, и туристов, — а не создавать конфликт. Я призываю выбрать место для него совместно с чиновниками, автором работы и горожанами, которым полюбилась эта миниатюрная фигурка. Ведь все мы хотим, чтобы в нашем городе было интересно. Давайте постараемся для этого вместе.

Павел Крупник, депутат ЗакСа Петербурга, глава фракции «Единой России»

