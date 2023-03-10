    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, ю-з

    755мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd75.94eur80.4

    В Германии захватили заложников в аптеке и требуют семизначную сумму в евро

    378
    2 комментария

    В аптеке немецкого города Карлсруэ неизвестный вечером 10 марта захватил двух заложников и требует выкуп, называя семизначное число в евро. Об этом пишет газета Stuttgarter Zeitung, не уточняя точную сумму.

    Как пишет издание, преступник, предположительно, вооружен огнестрельным оружием. На место прибыли сотрудники полиции, которые ведут переговоры.

    «Из тактических соображений» правоохранители не сообщают никаких подробностей о личности злоумышленника.

    Уточняется, что в настоящее время опасности для населения нет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close