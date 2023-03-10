В Германии захватили заложников в аптеке и требуют семизначную сумму в евро

В аптеке немецкого города Карлсруэ неизвестный вечером 10 марта захватил двух заложников и требует выкуп, называя семизначное число в евро. Об этом пишет газета Stuttgarter Zeitung, не уточняя точную сумму.



Как пишет издание, преступник, предположительно, вооружен огнестрельным оружием. На место прибыли сотрудники полиции, которые ведут переговоры.



«Из тактических соображений» правоохранители не сообщают никаких подробностей о личности злоумышленника.



Уточняется, что в настоящее время опасности для населения нет.

