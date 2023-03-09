Грузинская оппозиция намерена продолжить протесты, несмотря на отзыв законопроекта об иноагентах

Грузинская оппозиция намерена продолжить протесты, несмотря на то, что законопроект об иноагентах отозвали. Об этом 9 марта заявили в партии «Гирчи - больше свободы». Активисты планируют собраться у здания парламента в 19 часов, сообщает телеграм-канал Sputnik Грузия.

Представитель оппозиционной партии Цотнэ Коберидзе отметил, что протестующим нужна ясность по вопросу отзыва законопроекта, поскольку заявления об отзыве расплывчаты. Кроме того, добавил Коберидзе, не выполнено требование митинговавших об освобождении задержанных участников акций протеста.

7 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон об иностранных агентах. В тот же день на улицы Тбилиси вышли тысячи людей, протестуя против этого. Вечером у здания парламента произошли стычки между митингующими и полицией. Позже в МВД Грузии сообщили о 66 задержанных.

8 марта протесты продолжились, сначала беспорядков не было, затем протестующие потребовали отозвать законопроект и отпустить задержанных. На выполнение требований они дали властям час. После того, как этот ультиматум был проигнорирован, участники акции решили блокировать здание парламента, а затем попытались расшатать ворота здания. Полиция начала применять водомёты. Разогнать всех митингующих удалось только к утру 9 марта. В общей сложности, за всё время протестов полиция задержала более 160 человек.

Минувшей ночью СМИ писали, что на фоне протестов десятки машин пытались выехать из Грузии в Россию, сообщалось о заторе у пункта пропуска «Верхний Ларс» в сторону России. В телеграм-чатах о пересечении российско-грузинской границы писали, что пробка образовалась из-за того, что дорогу перекрывали в связи с плохой погодой, об этом же рассказали в правительстве Северной Осетии. Протестующие против принятия закона об иностранных агентах считают, что документ помещает Грузии получить статус кандидата для вступления в Евросоюз и поставить под угрозу свободу слова. Авторы заканопроекта настаивали на том, что закон нужен для обеспечения прозрачности зарубежного финансирования СМИ и неправительственных организаций - по их словам, никаких других целей у документа нет.