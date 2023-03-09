В Северной Осетии прокомментировали ситуацию на КПП «Верхний Ларс». Что не сказали — видно на карте

Военно-Грузинская дорога открыта для транспорта после непогоды, на российской стороне заторов не наблюдается, сообщает 9 марта РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Северной Осетии.
«На нашей стороне всё пока спокойно. Дорога была закрыта из-за погодных условий, поэтому за минувшие сутки на въезд и на выезд никто границу не пересекал», — сказали в пресс-службе.
На российской стороне, по данным осетинского правительства, «никакого ажиотажа нет»,
наблюдается «стандартная очередь» грузовиков — 1589. Они ждут на стоянках, работают пункты обогрева, водителям предлагают горячую еду.
Телеграм-каналы и СМИ с ночи писали о 7-километровых пробках на пункте пропуска «Верхний Ларс» со стороны Грузии в направлении России. По данным «Яндекс.Карт» на 10:55, пробка в эту сторону сохраняется, её длина — около 4 километров. В сторону Грузии никаких заторов на карте, действительно, не видно.
По данным ГУ МЧС по Северной Осетии, 5 марта дорогу закрыли из-за плохой погоды. 8 марта разрешили движение легковых машин и автобусов, а ночью 9 марта — и большегрузов.
Сообщения о пробке на границе стали поступать на фоне беспорядков в Тбилиси, которые начались после принятия в первом чтении законопроекта об иноагентах 7 марта. Протестующие били стёкла, повредили входные двери здания парламента, жгли полицейские машины. В ночь на 9 марта пострадали около 10 сотрудников МВД, за двое суток задержаны более 160 человек. В итоге правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» приняла решение отозвать законопроект.