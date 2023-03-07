Парламент Грузии принимает закон об иноагентах. В Тбилиси беспорядки

Парламент Грузии 7 марта большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. В столице Тбилиси идут акции протеста.
Как сообщает РИА Новости, законопроект «О прозрачности иностранного влияния» предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранных государств. Документ поддержали 76 депутатов, против высказались 13.
По мнению оппозиции, законопроект отдаляет Грузию от Европы. У здания парламента выступают протестующие. Корреспондент РИА передаёт, что для их разгона применён слезоточивый газ.