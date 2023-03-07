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    Парламент Грузии принимает закон об иноагентах. В Тбилиси беспорядки

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    Парламент Грузии 7 марта большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. В столице Тбилиси идут акции протеста.

    Как сообщает РИА Новости, законопроект «О прозрачности иностранного влияния» предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранных государств. Документ поддержали 76 депутатов, против высказались 13.

    По мнению оппозиции, законопроект отдаляет Грузию от Европы. У здания парламента выступают протестующие. Корреспондент РИА передаёт, что для их разгона применён слезоточивый газ.

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    ИноагентыЗакон об иноагентахГрузияТбилиси
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