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    Sputnik Грузия: Законопроект об иноагентах отозван из парламента

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    Законопроект об иностранных агентах, спровоцировавший массовые протесты в Тбилиси, отозван из парламента Грузии, сообщает 9 марта Sputnik Грузия.

    На фоне беспорядков правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» приняла решение отозвать законопроект.

    7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. Сразу начались митинги, они продолжались 8 марта и в ночь на 9 марта. Протестующие били стёкла, повредили входные двери здания парламента, жгли полицейские машины. Пострадали около 10 сотрудников МВД, задержаны в общей сложности более 160 человек. На пункте пропуска «Верхний Ларс» образовалась многокилометровая пробка в сторону России.

    Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» устанавливает, что агентами иностранного влияния являются юридические лица, источником 20 % годового дохода которых является «иностранная сила». Парламент Грузии планировал в ближайшее время рассмотреть американскую версию закона, отмечает «Спутник». Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение «Сила народа», настаивали на том, что проект закона призван обеспечить прозрачность финансирования СМИ и НПО, это его единственная цель. Противники заявляли, что документ принимается для того, чтобы не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, и нарушает Конституцию страны.

    UPD: После отзыва законопроекта грузинская оппозиция отменила брифинг о гражданском неповиновении, передаёт ТАСС. По данным «Спутника», пленарные заседания в парламенте на этой неделе решено не проводить. Из-за причиненного ущерба зданию доступ будет ограничен. Ведётся подсчёт ущерба и восстановление инфраструктуры.

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