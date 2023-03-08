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    Протестующие в Тбилиси пытаются сломать ворота парламента, их отгоняют водомётами

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    Протестующие в Тбилиси пытаются расшатать ворота здания парламента, силовики отгоняют митингующих с помощью водомётов, сообщает вечером 8 марта телеграм-канал Paper Kartuli.

    Собравшиеся возле парламента люди начали жечь файеры и стучать по забору. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. Телеграм-канал блогера Николая Левшица публикует кадры площади с коптера, отмечается, что сейчас протестуют десятки тысяч человек, все входы в здание парламента заблокированы.

    По информации телеграм-канала Tbilisi life, после 22 часов по московскому времени у здания парламента слышны звуки выстрелов. Полиция пытается оттеснить людей от здания парламента.

    Ранее протестующие потребовали отозвать законопроект об иноагентах и отпустить задержанных вчера участников митинга. На выполнение требований они дали властям один час, пообещав затем «перейти к другим шагам». По истечении срока оппозиционный политик Георгий Вашадзе призвал людей окружить парламент, но действовать мирно и без насилия.

    Подробнее о том, что привело к протестам в Грузии, читайте в материале «Фонтанки».

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