Грузинский майдан или рука Кремля? Что стоит за протестами в Тбилиси против закона об иноагентах — отвечает политолог

Фото: ZURAB KURTSIKIDZEК/EPA/ТАСС Поделиться Поделиться





Тысячи людей вышли на улицы Тбилиси 7 марта, чтобы выразить несогласие с законопроектом об иностранных агентах, который был принят депутатами в первом чтении. По сообщению СМИ, в полицию летели камни и коктейли Молотова. Полицейские отвечали слезоточивым газом и резиновыми пулями, для разгона людей применялись водометы. А президент страны, находящаяся на родине термина «иностранный агент», уже обещала наложить вето на закон.

О том, что значат протесты в Тбилиси для Грузии и для России, «Фонтанке» рассказал эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог Станислав Тарасов.

— Станислав Владимирович, что так сильно возмутило жителей Грузии в законе об «иностранных агентов»? Это эмоциональная реакция «не хотим как в России», какие-то политические игры или склонность грузинского народа помитинговать при наличии такой возможности? — Закон об иностранных агентах в Грузии обсуждался с лета прошлого года. Представители правящей партии («Грузинская мечта» прим.ред.) заявляли, что оппозиция готовит переворот (очередные выборы в парламент должны пройти в Грузии в 2024 году — прим.ред.). В сентябре активно муссировались слухи о том, что усилится влияние России, что Россия финансирует грузинские НПО. Потом отколовшаяся часть от партии «Грузинская мечта» (движение «Сила народа» — прим.ред.) предложила вести обсуждение закона об иноагентах. Но если логика такая, что Россия проплачивает [принятие законопроекта], что выходит, что структуры, которые финансируются Москвой, должны будут обозначить свои источники финансирования и тогда будет понятно, что увеличивается влияние России. Но правящая партия поддержала обсуждение закона в парламента.



— Основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили считается пророссийским политиком, а значит в законе все же усматриваются интересы Кремля. Насколько такая логика имеет основания? И в чем тут выгода для России?

— Иванишвили формально вне игры, но неформально влияет. Партия «Грузинская мечта» не однородная. Они расщепились. «Сила народа» покинула парламент, но оказалась в фарватере правящей партии. Это позволяет правящей партии маневрировать — «это не мы, это «Сила» какая-то». [Представители грузинской оппозиции] хотели ударить по руке Кремля, а выяснилось, что рукой Кремля там не пахнет. Я бы гордился, уважал бы Кремль, если бы там была его рука, но нет ее, к сожалению.



Григорий Свердлин

— Какова здесь роль США? Вроде бы это первая страна которая начала маркировать иноагентов. С другой стороны, президент Грузии, обещая наложить вето на законопроект, делает это из Нью-Йорка. А Вашингтон грозит грузинским властям санкциями за нарушение свобод граждан.



— И тут выяснилось, что на воре шапка стала гореть. Кто выступил против? Американцы и европейцы. На уровне Госдепа было заявление (официальный представитель Госдепа США Нед Прайс завил, что Вашингтон поддерживает всех тех, кто мирно отстаивает свои права, и не исключил введение санкций в отношении представителей властей Грузии). [Президент Грузии Саломе] Зурабишвили выступила против. Это позволяет правящей партии заявить, что это оппозиция, которая все время бравирует, шантажирует и держит в напряжении правительство [продвигает] радикализм и дестабилизацию. То есть операция засветки грузинских НПО состоялась. В грузинских СМИ появились цифры, сколько денег за последние годы было переведено американцами на поддержку [грузинских] НПО. Десятки организаций и фондов живут на западные гранты и только и занимаются профессионально оплаченной политикой.



— Почему именно сейчас это произошло?

— Грузия заняла нейтральную позицию в отношении украинского кризиса — отказалась присоединяться к антироссийским санкциями, сейчас начался очевидный процесс грузино-российского сближения, идет размораживания КПП Верхний Ларс, идет реконструкция дороги, Грузия начинает присоединяться к проекту «Север-Юг» (международный транспортный коридор, призванный обеспечить транспортную связь между Россией и Индией через Иран — прим.ред) и прочая и прочая. В Госдуме говорят, что возможно уже в июне будут восстановлены дипломатические отношения [между Россией и Грузией]. Грузины почувствовали выгоду от торгово-экономического сотрудничества с Россией. Грузия не стала пророссийской. Она стала рационально прагматичной. Оппозиция бунтует все время, требуя освобождения Саакашвили (экс-президент Грузии Михаил Саакашвили о был задержан в 2021 году за незаконное пересеченин границы — прим.ред), а сейчас пытается дестабилизировать обстановку, спровоцировать парламентский кризис. Но ресурс оказался малочисленным. Они вышли, побунтовали, полиция была жестокой на сей раз раз, она их побила, они ушли. Попытка устроить «грузинский майдан» не получается.



— Однако президент страны все же поддержала протестующих, западные политики тоже поддержали. Значит ли это, что в Грузии наметилась острая фаза противостояния между условно «пророссийскими» и условно «прозападными» силами?

— Потенциал нынешнего протеста очень слабый. Правительство справляется с ситуацией. Грузинская правящая партия сделала грамотный ход. Они сказали «Ах вы не хотите закон, скопированный с российского. Пожалуйста, мы введем американский закон об иноагентах».

А вот оппозиция оказалась в ловушке, так что протесты не имеют политической перспективы. Но хотя бы [ситуация] обозначила лидера потенциального переворота — Зурабишвили и президент, которая выступила против закона.



Григорий Свердлин

— Правящий президент — лидер госпереворота? Это как?

— У [Саломе Зурабишвили] в последнее время напряженные отношения с правительством. Она номинальная фигура, у нее власти нет. Она, видимо, не мешает правящей партии реально проводить политику, но она выступает с провокационными заявлениями. При этом она сама не харизматична, не пользуется авторитетом, с французским акцентом говорит по-грузински. Она дочь эмигрантов, бывший французский дипломат и посол Франции в Грузии, уже потом приняла грузинское гражданство. К ней отношение в Грузии конъюнктурное. Когда Запад был в моде, к ней относились с уважением. Но когда Грузии отказали в членстве в ЕС, в НАТО, когда стали выставлять ей условия, [отношение изменилось].

— В сухом остатке, закон об иноагентах нужен правящей партии для того, чтобы подсветить связь оппозиции с Западом и дальше сближаться с Россией?



— И более решительно объявить иностранными агентами. А раз иностранные агенты, значит оппозиция не защищает национальные интересы.

— Грузинская оппозиция считает, что закон будет препятствием для интеграции в ЕС. Это так? Надо ли вообще Грузии в ЕС?



— Есть мнение, что Грузия привыкла к протекторатному управлению — сначала русские правили, а теперь пришел Запад, у грузин чувство самостоятельности, независимости исчезло. Но «Грузинская мечта» начинает возрождать эту идентичность. Идя на сближение с Россией, а вернее не ставя России палки в колеса, они не заявляют, что реализуют пророссийскую политику, они говорят, что уважительные отношения с Россией отвечают интересам Грузии с точки зрения экономики, то есть ставят экономические интересы на первый план, оставляя за скобками даже острую проблему статуса Абхазии и Южной Осетии. Появились цифры, что за последние восемь лет Россия вложила в экономику Грузии 12 млрд рублей — это солидная сумма для маленькой республики.



— Наши эмигранты опять же подняли грузинскую экономику

— Эмигранты, да. Следующим шагом может быть отмена визового режима для граждан Грузии — россияне-то могут въезжать. Идет реконструкция Верхнего Ларса. Грузины предпринимают бешеные усилия, чтобы расширить коридор и увеличивать возможности транзита. Эта позиция целиком и полностью устраивает Москву.

Нынешнее выступление политически выдохлось, там ничего не будет. Потому что сейчас в Грузии работают иные факторы — большая геополитика, работает Россия, работают серьезные стратегические интересы. Сейчас во главе Грузии находятся технократы и националисты, не про-российски настроенные, а прагматики, которые действуют, понимая, что надо использовать ресурс сотрудничество с Россией для укрепления своей государственности.

Беседовала Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»



Справка

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» предлагает создать в Грузии реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранных государств. Такие организации должны будут пройти обязательную регистрацию, а в случае отказа им будет грозить штраф, также Минюст сможет начать расследование в отношении иноагентов.

Помимо «грузинского», в парламент внесен и «американский» вариант законопроекта (перевод американского закона о регистрации иностранных агентов). Последний касается не только юридических, но и физлиц, а также предусматривает уголовную ответственность. В итоге депутаты приняли грузинскую версию законопроекта в первом чтении.



Инициаторы законопроекта — общественное движение «Сила народа» и лидеры правящей партии «Грузинская мечта» — заявляют, что он нужен для прозрачности работы субъектов, финансируемых представителями иностранных государств.



Оппозиция считает, что законопроект отдаляет страну от Евросоюза, ставит под угрозу свободу слова и ограничит деятельность неправительственных организаций, кто-то видит в законе и руку Москвы, говоря о том, что страна «идет по пути России», принимая похожий проект.



Идея вызвала критику со стороны западных политиков. Президент страны Саломе Зурабишвили заявляла в обращении к протестующим, что законопроект, «возможно, был подписан под диктовку Москвы», объявила, что наложит вето на законопроект в случае его принятия.

Станислав Тарасов — политолог, востоковед, директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Международного института новейших государств. Окончил исторический факультет Азербайджанского государственного университета и аспирантуру Московского Государственного университета. Кандидат исторических наук. Автор нескольких книг, посвященных проблемам Закавказья, Турции, Ирана и других стран Ближнего Востока.